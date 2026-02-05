Lara Hernández niega que la okupación sea un problema: “Lo que tenemos es una emergencia habitacional”

La co-coordinadora de Sumar insiste en que la prioridad es la emergencia habitacional

Víctima de unos okupas de lujo: "Son extranjeros con poder adquisitivo que nos toman el pelo"

Compartir







El problema de la vivienda en España es cada vez más grave: en 2024 se registraron 16.426 denuncias por okupación, aunque solo el 0,4 % correspondía a casos de allanamiento. Aun así, desde SUMAR se ha llegado a afirmar que la okupación no existe en España.

‘El tiempo justo’ habla con Lara Hernández, co-coordinadora de Sumar, quien explica por qué considera que la okupación no es un problema: “La okupación no es un problema que afecte a nuestro país, lo que afecta a nuestro país es una situación de emergencia habitacional que está viviendo el conjunto de la ciudadanía. La vivienda se ha convertido en un elemento totalmente inaccesible para la mayor parte de nuestro país y esto es algo que no nos podemos permitir”.

Además, sostiene que los propietarios vulnerables cuentan con protección: “Los propietarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad están protegidos por el escudo social, no por el que han tumbado PP, Vox y Junts, están protegidos desde el primer escudo social que se aprobó en el marco de la pandemia”.

Lara Hernández: "La Comunidad de Madrid se ha negado sistemáticamente a poner en marcha las compensaciones económicas a los propietarios que se ven afectados por esta situación"

Hernández también critica la actuación del gobierno regional madrileño: “La Comunidad de Madrid se ha negado sistemáticamente a poner en marcha las compensaciones económicas a los propietarios que se ven afectados por esta situación. También se niega a poner en marcha alternativas habitacionales a los inquilinos que se ven desprotegidos”.

Por último, lanza un mensaje a los partidos que rechazan la ley de vivienda: “Los que tienen que velar por esto son los políticos, y es que no todos los políticos son iguales. Lo que tenemos son políticos del PP, Vox y Junts que se niegan a aplicar la ley de vivienda, se niegan sistemáticamente a poner la ley y a defenderla”.