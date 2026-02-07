Redacción Andalucía Agencia EFE 07 FEB 2026 - 14:49h.

El fuego y el hallazgo de la víctima se produjo a las 8:25 horas en el paraje Los Llanos en Antas, Almería

La muerte de la mujer no guarda relación directa con el incendio del inmueble, donde había un anciano

AlmeríaLa Guardia Civil está investigando las circunstancias de la muerte de una mujer cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado este 7 de febrero frente a un cortijo incendiado en una zona rural del pueblo de Antas (Almería).

Fuentes del 112 de Andalucía, del Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense y la Comandancia de Almería han informado a EFE de que el suceso tuvo lugar sobre las 08:25 horas en el paraje de Los Llanos.

Al lugar, cercano a una ITV y a las instalaciones de una empresa agrícola en el municipio, se movilizaron variedad de efectivos para extinguir las llamas que salían de una vivienda.

Rescate de un anciano del interior del inmueble

En su interior, un hombre mayor pedía auxilio al encontrarse atrapado detrás de unos ventanales con unas rejas en un balcón del inmueble. Los equipos de rescate fracturaron esa estructura para sacar al anciano.

No había más personas dentro. Los sanitarios atendieron al afectado por inhalación del humo. Paralelamente a esta actuación, descubrieron que había un cadáver fuera, delante de la fachada.

Sin embargo, los bomberos han precisado que el fallecimiento de la víctima no guardaba relación directa con el incendio. Ya se encontraba en el exterior antes de que se pusieran a apagar las llamas.

Determinar las causas de la muerte

De hecho, los agentes de la Benemérita ya estaban custodiando el cuerpo sin vida cuando llegaron los equipos de extinción con sus camiones. Desde el instituto armado han abierto una investigación.

Tratarán de determinar las causas de la muerte de la mujer y si hay algún tipo de relación con el origen del fuego. No han trascendido más detalles sobre su identidad ni las lesiones o heridas que tenía. En cualquier caso, la autopsia ayudará a aclarar los hechos.