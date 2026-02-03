El testimonio de Jenifer, adicta a las redes sociales desde los 13 años: “Era un vicio del que no podía salir”

El uso compulsivo de redes llevó a Jenifer a aislarse y dejar de salir de casa

¿Cómo se podrá controlar que los menores de 16 no accedan a las redes sociales y cuáles están incluidas?

Pedro Sánchez ha anunciado cinco medidas relacionadas con el uso de las redes sociales. La primera de ellas, y una de las más llamativas, es la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años, mediante sistemas de verificación de edad mucho más estrictos. Pero hay más: a partir de ahora, los CEO responderán penalmente si no borran el contenido cuando se les ordene.

Del mismo modo, si la plataforma manipula el algoritmo para generar odio, será considerado un delito penal. Otra medida llamativa es que se va a crear una huella de odio y polarización, y también, a partir de ahora, va a haber tolerancia cero con la pornografía creada con IA de menores.

'El tiempo justo' ha podido hablar en directo con Jenifer, adicta a las redes sociales desde los trece años. Jenifer habla del control de edad que hay en las redes sociales: "Simplemente te hacen la pregunta, te ponen la casilla y tú le dabas que sí o que no, pero no había un control exacto".

Jenifer, adicta a las redes sociales: "Al ver las publicaciones de las famosas me parecían perfectas y yo quería buscar esa perfección"

Jenifer explica cómo empezó a obsesionarse con las redes sociales: "Sentía un vacío por dentro y no sabía cómo llenarlo, y lo llené con las redes sociales, que aparentemente todo es felicidad. Entonces empecé a entrar en ese mundo, pero al ver las publicaciones de las famosas me parecían perfectas y yo quería buscar esa perfección, por lo que buscaba esos filtros, esos retoques y me pasaba horas para hacerme la foto perfecta".

Además, comenta que su nivel de adicción era tan alto que llegaba a no salir de casa: "Yo no salía de casa, estaba todo el rato encerrada en mi cuarto, no veía vida más allá de las redes sociales. Venía mi familia a verme y me la pasaba encerrada en mi cuarto. Era un vicio del que no podía salir; era mi pasatiempo, era normal para mí".