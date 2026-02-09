Esa condena se produjo “con exclusión o negación absoluta de cualquier derecho de defensa"

Un tribunal ha declarado que José Bolado, un cántabro condenado a 30 años de reclusión mayor en 1939, que cumplió más de seis años de cárcel y fue sometido a "trabajos forzados" en Talavera de la Reina, en Toledo, "no cometió delito alguno" y fue condenado por su afiliación al Partido Comunista.

El titular de la plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega, municipio cántabro en el que nació Bolado, ha trasladado esa argumentación en una resolución que responde a la petición de la Fiscalía de Memoria Democrática, que promovió un expediente para una declaración sobre hechos pasados.

El juez señala que José Bolado Álvarez fue condenado en marzo de 1939 a 30 años de reclusión mayor, “sin quebrantar ley alguna y por su ideología política”

Añade que esa condena se produjo “con exclusión o negación absoluta de cualquier derecho de defensa, sin poder aportar prueba alguna o hacer alegaciones”.

En su resolución, el magistrado explica que este hombre estuvo en la cárcel seis años, cuatro meses y trece días y “se le sometió a una privación de libertad injusta e inhumana”, incide en su auto, según informa en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria este lunes.

La Fiscalía informó que José Bolado Álvarez fue sometido a un Consejo de Guerra y condenado por el delito de adhesión a la rebeldía

En 1944 se le concedió la libertad condicional, aunque tenía que presentarse cada semana en la Comisaría de Torrelavega y "fue controlado durante muchos años", y en 1957 se le dio la libertad definitiva.