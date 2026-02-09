La sola posibilidad de tenencia de explosivos, supone un delito penado con 6 años de cárcel

El hombre detenido en marzo de 2024 con más de 60 kilos de material para explosivos y pirotecnia, que almacenaba en un garaje de Burgos capital, ha explicado en el juicio que solo realizaba pruebas de colores para elementos pirotécnicos porque tenía intención de volver a trabajar en una pirotecnia de Valencia.

El acusado, para el que la Fiscalía pide seis años de prisión por un delito de tenencia de explosivos y otros ocho años y medio por tráfico de drogas, ha recordado que había trabajado en varias pirotecnias de España y que, de cara a las Fallas de 2024, tenía intención de volver a trabajar en una de ellas.

La Audiencia Provincial de Burgos ha acogido este lunes la vista oral, en la que dos peritos de grupo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil (Tedax) y el guardia civil que dirigió la investigación previa a la detención, entre 2023 y 2024, han explicado que los explosivos estaban en un altillo de un garaje bajo un bloque de viviendas de nueve alturas.

El material se encontraba almacenado sin las mínimas condiciones de seguridad en un lugar húmedo, sin vías de respiración y con el riesgo de que "cualquier chispa, incluso de electricidad estática", podía haber provocado una enorme detonación con consecuencias graves para quienes estuvieran en el garaje comunitario o en las viviendas.

Entre el material incautado en el garaje se encontraban dos kilos de una mezcla equivalente a la pólvora negra y decenas de metros de mecha, ambos considerados explosivos

También diversas sustancias para la elaboración de material pirotécnico y explosivos que el acusado había adquirido en establecimientos de Burgos e importado de Alemania y Polonia tras compras a través de internet.

La fiscal ha asegurado que, independientemente de la cantidad almacenada o de la elaboración de explosivos la Guardia Civil explicó en el momento de la detención que el acusado no tenía intención de provocar un atentado o hecho violento.

El hombre fue detenido, a principios de marzo de 2024, cuando se desplazaba a Valencia en un turismo en el que los agentes encontraron tres paquetes de dos kilos cada uno de una sustancia blanquecina que se pudo concretar en el laboratorio que era 'speed'.

Pese a lo que el acusado ha insistido en que los 18 kilos de 'speed' eran para autoconsumo "aunque hubiera tardado cinco o diez años en consumirla", ha dicho

También en el garaje que utilizaba como laboratorio y en su vivienda se encontraron diversas cantidades de droga, entre ellas otros doce kilos de 'speed'.

Por ello, la fiscal pide para el acusado otros 8 años de cárcel por tráfico de drogas peligrosas y una multa de 800.000 euros, equivalente al coste de los estupefacientes incautados.