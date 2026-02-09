Los hermanos Pou, expertos alpinistas piden "prudencia" en los Pirineos

Claudia Barraso 09 FEB 2026 - 16:55h.

Los hermanos Pou, expertos alpinistas, han lanzado un mensaje a través de redes sociales pidiendo "prudencia" ante la crítica situación en los Pirineos

El pasado 30 de enero, Cristian Vergara, de 25 años y su amigo Hugo Carrasbal, de 22, perdieron la vida cuando estaban practicando esquí y snowboard junto a otras tres personas en la estación de Cerler, en Benasque, Huesca. Una avalancha les sorprendió y quedaron sepultados por un alud.

Días antes, agentes de la Guardia Civil y bomberos de la Diputación de Zaragoza rescataron a otros tres montañeros que fueron arrollados por otro alud mientras atravesaban el Circo de San Miguel, en el pico del Moncayo. Ese mismo día, se produjeron otros 140 rescates en Segovia, de ellos 25 eran menores. Son muy frecuentes los accidentes o las avalanchas en las zonas de montañas y más, en épocas donde se producen fuertes nevadas.

Los famosos hermanos alpinistas, Eneko e Iker Pou, han querido lanzar un mensaje donde advierten del riesgo que existe y piden prudencia. A través de redes sociales han trasladado el pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas en las últimas avalanchas en los Pirineos, y han pedido a todos aquellos aventureros que se adentren en la montaña que tengan cuidado. “Hay que tener en cuenta que es un invierno muy difícil con nevadas muy seguidas, lo que quiere decir que prever la situación puede ser imposible”.

Los hermanos cuentan que este año se asemeja al 2018, año en el que perdieron “varios amigos en aquellas avalanchas”. Lo más importante es mirar cuál va a ser la situación y no salir en caso de que se espere una nevada muy intensa. “Aguantaros las ganas como sea y esperar que esto escampe y hasta ese momento hacer otra cosa. Es lo que nos queda”. Afirman que esta situación también “les pone nerviosos”, pero que hay que esperar para poder disfrutar de estas actividades ante el elevado riesgo.

Siete personas han perdido la vida en un mes

Con este mensaje, querían alertar a todos sus seguidores y gente aficionada a la montaña que no se encuentra en las mejores condiciones, especialmente después del paso de todas las borrascas que han dejado mucha más nieve que años anteriores. Por lo que, el riesgo de avalanchas es mucho más elevado. Los datos lo han confirmado. En Aragón, hasta siete personas han perdido la vida en la montaña. “Un invierno durísimo en los Pirineos está trayendo consecuencias fatales, extremar la precaución se ha convertido en una obligación, básicamente porque nos va la vida en ello”.

“Desde aquí queremos dar de corazón nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de los siete fallecidos en avalanchas en lo que va de mes”. Una cifra muy preocupante que ha llevado a expertos como los hermanos alpinistas a pedir a las personas que no se adentren en la montaña hasta que la situación climatológica no mejore.