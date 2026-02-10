El jurado ha considerado que José Luis Novoa es culpable de matar a Sergio pero ha determinado que no hubo intencionalidad

Juicio por la muerte de Sergio Delgado: el acusado niega ser el autor del puñetazo y el magistrado pide perdón a la madre de la víctima

Carla Delgado, la hermana del joven que recibió un puñetazo mortal mientras estaba de despedida de soltero en Burgos, se ha pronunciado sobre el veredicto del jurado popular: "Es una puta vergüenza". Según informa 'El Norte de Castilla', la mujer se ha mostrado profundamente decepcionada y ha anunciado que van a recurrir la sentencia.

"Por supuesto que vamos a recurrir, la vida de mi hermano se merecía más respeto que el que ha tenido en esa sala", ha lamentado la hermana de la víctima, quien ha confesado que estos cinco días del juicio han sido "horribles". "Han sido cinco días horribles, de tener que aguantar todo tipo de mentiras y todo tipo de comentarios en la sala, bastante duro de llevar para una hermana y unos padres", ha añadido.

"No pienso parar de luchar por mi hermano", ha subrayado Carla

El jurado, con ocho votos a favor y uno en contra, ha considerado que José Luis Novoa es culpable de acabar con la vida de su hermano pero ha determinado que no hubo "intencionalidad". Así, ha concluido que el alcohol que esa noche tomó el joven influyó en cierto modo en el fatal desenlace.

Y ha recalcado que seguirán luchando: "No pienso parar de luchar por mi hermano, igual que mis padres por su hijo. Esperemos que el Tribunal Superior vea la verdad entre la mentira, porque es una puta vergüenza". Carla ha agradecido a los medios de comunicación la cobertura del caso de su hermano y "haberles dado más voz que la que han tenido ahí dentro".

La Fiscalía, que al principio pedía 12 años de cárcel, ha rebajado su petición hasta los cuatro años. La defensa ha solicitado dos años de prisión, que se cumplirían ahora, y ha pedido la puesta en libertad de José Luis Novoa.