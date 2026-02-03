El agente que realizó la instrucción sostiene que el presunto autor de la agresión mortal se agachó, lo vio y se marchó

Varios agentes de la Policía Nacional que intervinieron en las actuaciones con motivo de la muerte del vallisoletan, Sergio Delgado, aseguran que su presunto verdugo, ocupante del banquillo en el juicio con jurado iniciado este lunes en la Audiencia de Burgos, "negó en su declaración" ser autor del puñetazo.

Uno de los policías que tomó declaración al encausado, J.L.N, ha asegurado en la segunda sesión del juicio que este hombre relató que "estaba con sus amigos y que después se había ido a casa" cuando Sergio ya había sido agredido. Posteriormente, afirmó en Comisaría que "quería colaborar" y conminó a su madre para que "les entrega la ropa", si bien en ese momento negó "los hechos".

El acusado se "acercó a Sergio" una vez estaba ya en el suelo

A esa hora, sobre 21:20 horas, este joven "solo era un testigo", ha recordado el agente, mientras que otro de los funcionarios, instructor del atestado, ha precisado que se trataba de una "muerte violenta de etiología homicida", un tipo delictivo que determinó tras ver los vídeos que se aportaron y la "narración de los hechos por parte de los testigos".

En esas entrevistas, con más de una veintena de testimonios, "al presunto autor de los hechos se le sitúa en el lugar de los hechos". El instructor incluso ha relatado que el acusado se "acercó a Sergio" una vez estaba ya en el suelo tras recibir la víctima el puñetazo para ver qué había pasado.

El agente que realizó la instrucción sostiene que el presunto autor de la agresión mortal "se agachó, lo vio y se marchó" por la calle Fernando III el Santo hacia la plaza de los Castaños. Con el cotejo de la ropa que se recogió en su domicilio, la Policía ya sabía en apenas unas horas que era el autor y poco después quedaba detenido.

El acusado llevaba en la ropa pegatinas de un grupo "ultra antifascista"

Otro agente ha relatado que en el momento de detenerle y de recoger su ropa llevaba las pegatinas de Mancebos BCF y el carné de socio del Burgos CF. Mancebos es un grupo "ultra antifascista" que en otro tiempo acudía al Estadio de El Plantío para formar parte de la Hinchada. Sin embargo, el juez desvinculó esta circunstancia de los hechos porque nadie apuntó a un delito de odio, ni desde Fiscalía ni desde la acusación particular.

Durante esta segunda jornada ha intervenido un total de 17 testigos, la mayoría aportada por la acusación particular, y otros son agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, quienes han explicado su modo de proceder y las responsabilidades que tuvieron tras la agresión.

Uno de los agentes ha incidido en el hallazgo de pegatinas de índole antifascista, vinculadas a grupos ultras deportivos, y ante la insistencia de la acusación particular y del Ministerio Fiscal, el magistrado presidente del tribunal ha mostrado al jurado las diferentes simbologías que uno de los funcionarios intervino al acusado en el cacheo en su riñonera, antes de entrar en calabozos.

El juicio se reanudará este miércoles a partir de las 10:00 horas

Los miembros del jurado también han podido visionar el vídeo de uno de los establecimientos contiguos al lugar donde se produjo la agresión y cómo uno de los agentes fue identificando uno por uno, a través de los atavíos y ropajes que portaban en ese momento, a las personas implicadas en la agresión.

Las últimas en declarar en la sesión de este martes han sido una médico de emergencias y una enfermera que formaban parte del equipo que atendió a Sergio Delgado en el lugar de los hechos. Han coincidido en que el hecho de que al llegar a la Plaza Huerto del Rey, la víctima estaba ya en parada cardiorrespiratoria.

Los servicios médicos iniciaron los ejercicios de reanimación cardiopulmonar que se prolongaron entre 30 y 40 minutos, periodo en el que, además, inyectaron adrenalina al joven, pero sin éxito. Sobre las 05:42 horas del día 24 de febrero de 2024, Sergio Delgado fallecía tirado en el suelo de la Plaza Huerto del Rey.

El juicio con tribunal popular que se celebra en Burgos para tratar de esclarecer la muerte de Sergio Delgado, víctima de un fuerte puñetazo que le fracturó la nariz e hizo caer al suelo, donde se golpeó mortalmente en la cabeza, se reanuda este miércoles a partir de las 10:00 horas con la declaración de ocho testigos más.

Continuará en la jornada del jueves, momento en el que declararán cinco peritos antes de que el viernes se celebre la última sesión con la declaración del acusado, las conclusiones, tanto de la acusación particular como de la fiscalía y de la defensa, antes de que el jurado popular emita su veredicto.

El magistrado pide disculpas por reprochar a la madre de la víctima y al acusado sus llantos

El magistrado del juicio de Sergio Delgado, fallecido en la madrugada del 24 de febrero del 2024 tras recibir un puñetazo, ha pedido disculpas por sus "palabras a destiempo" tras reprochar a la madre del vallisoletano y al propio acusado sus llantos durante la vista de hoy.

No había llegado el receso cuando el juez ha recriminado a la madre del fallecido que guardara la "compostura debida" y "respeto al tribunal" al estar "constantemente llorando" lo que, en su opinión" creaba "un estado de tensión constante", por lo que ha invitado a la progenitora a abandonar la sala, algo que sí ha hecho la hermana de la víctima.

También con palabras parecidas se ha dirigido al acusado, que también estuvo llorando a lo largo buena parte de la sesión del juicio, tanto hoy como en la jornada de ayer.

Justo en la reanudación, el magistrado ha pedido perdón tanto a la familia como al acusado, y ha asegurado "comprender el estado de tensión por el que pasa", algo que "no es incompatible con guardar las formas", ha apostillado.