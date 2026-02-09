Se le ha pedido una serie de indemnizaciones en concepto de daños morales, que oscilan entre los 30.000 y los 200.000 euros

La Fiscalía pide 15 años de prisión para un hombre acusado de matar a otro en un ajuste de cuentas por el pago de una deuda relacionada con drogas en Sant Andreu de la Barca, en Barcelona en el 2020, aunque el cadáver de la víctima nunca ha aparecido, al igual que su móvil y su coche.

En el tribunal del jurado de la Audiencia de Barcelona ha comenzado este lunes el juicio contra este hombre, acusado de un delito de homicidio, y que se encuentra en prisión provisional desde su detención en junio de 2022.

Asimismo, el ministerio público solicita que se le imponga la prohibición de acercarse a los familiares de la víctima a menos de 1.000 metros y a comunicarse con ellos por cualquier medio, y el pago de indemnizaciones en concepto de daños morales, que oscilan entre los 30.000 y los 200.000 euros.

La última llamada de la víctima

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, acusado y víctima se conocían desde el 2017 y les unía una relación personal y comercial relacionada con el tráfico ilícito de marihuana.

El acusado tenía una deuda económica con la víctima, la cual había sido objeto de desavenencias entre ambos desde 2019. El día del crimen, 11 de mayo de 2020, la víctima consiguió finalmente hablar con el acusado para exigirle el pago de lo adeudado, y comenzó entonces una discusión telefónica, sostiene la fiscal

Tras esa discusión telefónica, la víctima decidió quedar con el acusado personalmente con el fin de saldar la deuda en una nave industrial de Sant Andreu de la Barca, donde residía el procesado como inquilino, y a donde se desplazó con su coche particular.

Una vez en la nave, la víctima hizo una llamada perdida al procesado para avisarle de que había llegado. Esa llamada perdida fue la última actividad que registró el móvil de la víctima, que dejó de funcionar al día siguiente al agotarse la batería

Ese día fue también el último en el que se vio con vida al hombre, cuya familia denunció su desaparición ante los Mossos d'Esquadra al día siguiente al no tener noticias suyas.

De acuerdo con el ministerio público, el acusado acabó con la vida del otro hombre de una forma no determinada y se llevó su móvil hasta la localidad de Gavà, donde lo abandonó, en un lugar que no ha podido ser localizado. Durante el trayecto entre Sant Andreu de la Barca y Gavà, el teléfono de la víctima recibió numerosas llamadas, que nadie atendió.

La fiscal: "Como si la tierra se lo hubiese tragado"

En sus alegaciones previas al inicio del juicio, la fiscal ha sostenido que la víctima entró en la nave industrial, donde se produjo una discusión, en el transcurso de la cual el acusado acabó con su vida, "haciendo desaparecer el cadáver, el coche y el teléfono móvil".

Ha destacado que la víctima hizo una llamada perdida antes de entrar en la nave industrial, lo que supuso su "último acto vital": "Luego ya no da señales, como si la tierra se lo hubiese tragado", ha dicho la fiscal a los miembros del jurado.

La fiscal ha admitido que en este caso no hay "prueba directa", al no haberse hallado el cuerpo de la víctima, ni el arma homicida, pero sí indirecta e indiciaria que, ha dicho, "puede ser más concluyente que una directa"

En este sentido, ha asegurado que hay "numerosos indicios" derivados de la investigación policial y judicial que permiten sustentar el "relato fáctico" de los hechos apuntado por el ministerio público en su escrito de acusación.

"No es un relato caprichoso, tiene su fundamento en la investigación previa policial y judicial", lo que nos permite "acercarnos a la verdad de lo sucedido el 11 de mayo" de 2022, ha dicho la fiscal al jurado.