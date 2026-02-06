Alberto Rosa 06 FEB 2026 - 20:16h.

Una semana después del trágico suceso, los compañeros de trabajo del joven de 25 años han querido tener unas palabras por su muerte

El mensaje de despedida de la madrasta de Cristian, uno de los jóvenes muertos en el alud de Cerler: “Siempre supimos que eras un alma libre”

El pasado 30 de enero un alud acabó con la vida de dos jóvenes de 25 y 22 años que estaban esquiando en la estación de Cerler, en Benasque, Huesca. Uno de ellos llegó a ser trasladado a una UCI, pero la hipotermia que sufría era tan severa que, finalmente, los sanitarios no pudieron sino certificar también su fallecimiento.

Cristian Vergara, de 25 años, y su amigo Hugo Carrasbal, de 22, se encontraban practicando esquí y snowboward junto a otras tres personas en la cara norte del pico Cibollés. Una avalancha les sorprendió y quedaron sepultados por el alud.

Cristian trabajaba desde hacía un año en el Refugio de los Ibones de Bachimaña, en Baños de Panticosa. Cuando se cumple una semana del trágico suceso, sus compañeros han querido tener unas emotivas palabras de despedida para el joven, al que recuerdan con mucho cariño.

Una carta que escriben con “inmensa tristeza” para memorar a su compañero en la que han adjuntado también varias fotos de Cristian con el resto de compañeros. “Empezaste con nosotros el año pasado y rápidamente nos demostraste tu enorme implicación, interés por aprender y también por enseñarnos formas nuevas de hacer mejor las cosas. Nos hablaste emocionado muchas veces de tu pasión por la fotografía, y nos regalaste imágenes preciosas como las del final de esta publicación”, escriben.

“Nos consta y nos honra tu genuina ilusión y esfuerzo al trabajar con nosotros, y queremos recordarte con esa enorme sonrisa que muestra la felicidad que encontraste aquí y nos hace sentir orgullosos y afortunados de haberte conocido”, continúan la carta.

Con la pérdida de Cristian, los trabajadores del refugio se muestran “rotos, tristes” por una pérdida que se produce “demasiado pronto”. “No te quepa duda amigo mío de que puedes estar orgulloso, porque hiciste un buen trabajo y eras una bellísima persona. Siempre estarás con nosotros, y siempre habrá un pedacito de ti en Bachimaña y en nuestro corazón”. Por último finalizan el emotivo texto con un “guárdanos un poco de nieve allí arriba, bro”.

El mensaje de su madrastra

Justo el mismo día de la tragedia, Gabriela Lardies, la madrastra de Cristian, compartió también un mensaje de despedida en sus redes sociales en el que confirmaba la noticia. “Mi hijastro Cristian ha fallecido en el alud de Benasque. Todo al principio ha ocurrido demasiado confuso. Primero nos dijeron que estabas herido y, dentro de la gravedad de la situación, respiramos aliviados que te llevaban en el helicóptero al hospital. Después vinieron horas de espera, de incertidumbre… hasta que nos dijeron, que no eras tú el herido”, empieza a relatar la madrastra en su mensaje, en el que expresa cómo en un primer momento llegaron a tener la esperanza de que el joven estuviese vivo tras el alud.

La familiar aprovechó la publicación para describir con emoción a su hijastro. “Fuiste luz, Cristian, fuiste intensidad. Supimos siempre que eras un alma libre y que vivirías a tu manera. Ahora te veremos en las montañas, en el viento, en los atardeceres, en cada lugar donde se respire naturaleza y belleza. Te llevas una parte de nuestra vida pero nos dejas algo inmenso: el privilegio de haberte conocido”, añade, finalizando su mensaje con un: “Serás eterno. Rezamos por ti. Descansa en paz, mi niño”, concluía la publicación.