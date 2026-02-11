Cancelado el primer convoy del corredor Avant Valladolid-Segovia-Madrid

CGT y el Sindicato Ferroviario se desmarcan y mantienen la huelga de trenes al considerar “insuficientes” los acuerdos alcanzados para su desconvocatoria

Compartir







Unos 400 pasajeros se han quedado "tirados" en el andén de la estación de Valladolid después de que se haya cancelado el primer convoy del corredor Avant Valladolid-Segovia-Madrid que salía a las 6.23 horas con motivo de la tercera jornada de huelga en Renfe que varios sindicatos llevan a cabo desde el pasado lunes.

"Ha sido un caos", ha relatado Nacho Llorente, uno de los afectados. "La gente que trabajamos en Madrid, como todos los días, hemos llegado para coger el tren de las 6.23 horas y allí estaba el tren parado", ha continuado para añadir que éste no se había "anunciado en pantalla" y es cuando se han temido "lo peor".

PUEDE INTERESARTE Las claves del acuerdo de los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario con el Ministerio de Transportes para desconvocar la huelga de tren

"Un trabajador de Adif nos ha dicho que ese tren no salía", ha apostillado por lo que todos los pasajeros que tenían previsto viajar en ese tren se han dirigido a otro andén por el que salía otro tren, también dirección Madrid, para ver si podía viajar en él. "Pero ha sido imposible, estaba todo ocupado y nos han dicho que era inviable la recolocación. Así que hemos estado como pollo sin cabeza", ha zanjado.

Nadie de Renfe se ha puesto en contacto con ellos

La mayoría de los afectados, "habituales" que usan esta conexión a diario, se han tenido que volver a sus casas y "teletrabajar" en el mejor de los casos. Eso sí, ha aclarado, que nadie de Renfe se ha puesto en contacto con ellos para ver cómo se les puede reembolsar el billete. "Lo único que me ha llegado es un mensaje diciendo que se había cancelado el tren por motivos técnicos de la huelga".

PUEDE INTERESARTE Ministerio de Transportes y sindicatos llegan a un acuerdo para desconvocar la huelga de trenes

Desde Renfe, han apuntado que aunque el lunes se desconvocó la huelga, sindicatos minoritarios la han mantenido y que, en este contexto, la compañía ha intentado prestar el servicio "con normalidad", para reconocer que sí hay "afectaciones" por este motivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta mañana los problemas se han sucedido en la citada línea, donde Renfe ha hablado de "demoras", pero nunca de "cancelaciones". "Recomendamos a los viajeros que si no tienen la necesidad imperiosa de viajar, que eviten en la medida de lo posible los desplazamientos hoy. Además facilitaremos a los viajeros que tenían billete su cancelación o cambios para otra fecha sin gastos de ningún tipo y, por último, estamos utilizando las plataformas y mensajes para ponernos en contacto con los viajeros para explicarles cuál es la situación. Lamentamos las molestias y trabajamos para restablecer el servicio, pero la situación es la que es", han finalizado.