El Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios llegan a un acuerdo para desconvocar la huelga de trenes

El Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios firmaban ayer un acuerdo para desconvocar la huelga de trenes que estaba anunciada para prolongarse tres días. Con la promesa de hacer un importante aumento de inversión en 1.800 millones de euros hasta 2030 y la contratación de mucho más personal para mantener las vías, mejorando también las condiciones de los trabajadores del sector, finalmente, y en el primer día de paro, se escenificaba ya el entendimiento y el pacto en la negociación. Sin embargo, no todo el sector ferroviario apoya este acuerdo, pese a que los sindicatos que lo avalan lo consideran “histórico”.

Concretamente, CGT, junto al Sindicato Ferroviario (SF), denuncian haber sido excluidos en las negociaciones, al tiempo en que subrayan que son “insuficientes” las medidas alcanzadas para desconvocar los paros.

CGT y el Sindicato Ferroviario mantienen la huelga de trenes

Ante la situación, ambos han señalado que mantienen la huelga del ferrocarril de este martes y miércoles, con CGT argumentando en un comunicado que “los acuerdos anunciados en los últimos días no suponen un cambio real del modelo ferroviario y vuelven a dejar fuera a una parte importante del sector y de sus plantillas".

Los dos sindicatos, minoritarios en el sector, se desmarcan así del acuerdo alcanzado por CCOO, UGT y el sindicato de maquinistas Semaf con el Ministerio de Transportes.

Frente a sus negociaciones, CGT denuncia que el contenido del acuerdo confirma la exclusión de una parte del sector ferroviario de la negociación, al tiempo de que "faltan elementos esenciales que afectan directamente a la seguridad, a las condiciones laborales y al funcionamiento del sistema".

Atocha y Sants trabajan para recuperar la normalidad, pero siguen con distintos retrasos

Con todo, y tras el acuerdo entre el Ministerio liderado por Óscar Puente y los sindicatos mayoritarios, la situación va evolucionando poco a poco hacia la relativa normalidad en los servicios después de los fuertes retrasos y cancelaciones sufridos ayer en algunos trenes. No obstante, hoy la estación madrileña de Atocha, uno de los grandes centros neurálgicos ferroviarios en el país, ha amanecido aún con algunos retrasos que siguen poniendo a prueba la paciencia de los viajeros.

Por su parte, en Sants, Barcelona, se ha reproducido el mismo escenario. Tras la desconvocatoria de ayer se trabajaba para llevar los trenes a la cabecera y poder comenzar el servicio con normalidad, pero Renfe ya advertía de que hoy se podían producir incidencias. De hecho, a primera hora de la mañana ha informado de que el Cercanías funciona al 80%, y es que, en efecto, los citados sindicatos minoritarios aún no han desconvocado la huelga.

En ese contexto, hoy el día arrancaba en las líneas de tren de la estación de la Ciudad Condal con menos usuarios que un día habitual porque ayer casi se cancelaron 1.000 trenes en una jornada de huelga con amplio seguimiento por parte de los trabajadores y de la que RENFE denuncia que no se cumplieron todos los servicios mínimos.