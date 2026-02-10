Semaf, CCOO y UGT celebran un acuerdo "histórico" que supone un incremento millonario de inversión en la red y sus trabajadores

El Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios llegan a un acuerdo para desconvocar la huelga de trenes

El Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario, – Semaf (maquinistas), CCOO y UGT– alcanzaron ayer un acuerdo para poner fin, –en el primero de los tres días de paros anunciados–, a la huelga de trenes. Para lograrlo, desde el departamento liderado por el ministro Óscar Puente, el Gobierno se ha comprometido a un gasto millonario para mantener la red; una negociación fructífera que, no obstante, no todos apoyan en el sector, con CGT y el Sindicato Ferroviario (SF), ambos minoritarios, denunciando que las medidas acordadas son “insuficientes” y que una parte ha sido excluida de las propias negociaciones, por lo que han comunicado que mantendrán la huelga.

Con todo, los sindicatos mayoritarios consideran que el acuerdo es “histórico”, confiando en que la gran inversión, que se prolongará a lo largo de los años, servirá para dotar al sector ferroviario de necesidades que demandan, como las garantías de seguridad en la red y la mejora de las condiciones de los trabajadores.

Las medidas acordadas con el Ministerio de Transportes para el fin de la huelga de trenes

Entre las medidas principales, concretamente, está el incremento en 1.800 millones en el gasto de mantenimiento hasta 2030. Además, para que eso sea viable, se contratará a 2.400 personas más en Adif entre 2026 y 2030 (unas 480 al año) y 1.200 en Renfe, con diferentes perfiles profesionales. Serán, específicamente, contratos adicionales en estructura, conducción, intervención, estaciones, centros de gestión y mantenimiento, con el objetivo de reducir la carga asociada al error humano y mejorar la dotación de personal en trenes de media y larga distancia.

De igual modo, se reforzará además la flota de vehículos de mantenimiento; el conjunto de maquinaria especializada en la inspección, reparación y construcción de la red ferroviaria.

Además, se reforzará la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) con 50 nuevas plazas y más recursos para supervisión, formación y coordinación de riesgos, así como nuevos grupos de trabajo sobre limitaciones de velocidad, protocolos ante fenómenos meteorológicos y cultura de seguridad en todo el sector.

Por su parte, el documento acordado también pacta la internalización progresiva del mantenimiento de material rodante en Renfe, empezando por las series 452, 453 y 104 y extendiéndose a distintos talleres de León, Córdoba, Miranda, Tarragona, Sagunto, Escombreras, Vicálvaro, Portbou e Irún, así como a nuevos vagones de mercancías.

Más allá, Renfe se compromete a que los nuevos trenes de alta velocidad que se liciten se mantengan íntegramente con personal propio, y a ejecutar campañas específicas de mejora de la climatización para reducir incidencias y mejorar el confort de los viajeros.

Junto a todo ello, se creará una vía directa de comunicación entre los sindicatos y el Gobierno para aspectos laborales que afecten a la seguridad. Así, habrá una comisión paritaria de seguimiento que se reunirá en el plazo de un mes y prevé la paz laboral sobre las materias pactadas, mientras se cumplan los compromisos, a cambio de la desconvocatoria de los paros previstos para los días 9, 10 y 11 de febrero.