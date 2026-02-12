Detenido en Pamplona un hombre por organizar viajes en patera de Marruecos a España

Estaba reclamado por Marruecos por su presunta vinculación con una red de pateras

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre en situación irregular en España sobre el que pesaba una orden de detención internacional cursada por las autoridades marroquíes por su posible implicación en la organización de viajes en patera desde el país norteafricano.

A través de los mecanismos de cooperación policial internacional, la Brigada Provincial de Policía Judicial tuvo conocimiento de una notificación roja de Interpol emitida por Marruecos para la detención del sospechoso y su posible extradición, ha informado la Policía en un comunicado.

Las investigaciones culminaron con la detención de esta persona, a la que se imputa, en aplicación del Código Penal español, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, si bien la requisitoria responde a una reclamación de Marruecos por su presunta responsabilidad en facilitar la emigración clandestina por vía marítima.

Según la Policía Nacional, el detenido formaría parte de un entramado criminal dedicado a la organización de viajes en patera desde Marruecos con destino a Europa.