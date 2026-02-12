Patricia Martínez 12 FEB 2026 - 16:31h.

Los surfistas reclaman su derecho a meterse en el mar con alerta naranja

El Concello de A Coruña ha accedido a que los surfistas entren en el mar bajo la responsabilidad de la federación

A CoruñaDecenas de surfistas se concentraron este miércoles en el paseo marítimo de A Coruña, ante la fuente de los surfistas, un lugar icónico, para reclamar poder surfear durante los días de alerta meteorológica.

Ante la mítica fuente de los surfistas, delante de la playa del Orzán, acudieron decenas de deportistas, de A Coruña y también de localidades cercanas, algunos de ellos con sus tablas. Los deportistas reclaman su derecho a surfear, a pesar de las alertas, “como llevamos haciendo en estas playas 50 años” como recordó Chemita de Paz, campeón máster de la liga gallega. “Pedimos el cambio en la ordenanza municipal, y también los protocolos de la Xunta de Galicia, establecidos para las alertas”, señaló.

Tras casi un mes de borrascas y alertas continuadas, los surfistas recuerdan su derecho a “usar la playa”. Y lamentan que en cada alerta, no se valoren las condiciones reales y concretas de cada playa. "Estamos para sumar. Creemos que prevalece la libertad individual y la Constitución para poder ejercer nuestro deporte de manera libre y manifestamos nuestra preocupación para sumar en este proceso", explicaba en representación de sus compañeros Diego Martínez, de la escuela Brava Surf.

Los deportistas piden sentarse y negociar

Diego explicó que luchan por “el derecho a utilizar la playa y hacer nuestro deporte. El surf es un deporte de riesgo, como si hablamos de la nieve. Tiene sus peculiaridades y creemos que la prohibición no es el camino. Toca sentarse", reclamó a orillas de la playa de Riazor.

En la concentración se reunieron deportistas de A Coruña y de otras localidades gallegas. Algunos de ellos llevaron tablas decoradas con noticias de rescates realizados por surfistas a bañistas.

La queja es común entre todos ellos: piden poder salir a coger olas con alerta naranja, cuando, como recuerdan, con esas alertas es habitualmente cuando hay mejores condiciones para surfear. "Con las alertas rojas ahora mismo se está produciendo una restricción total del deporte que está afectando la gente", señalaron.

Ante las críticas por el peligro que pudiera suponer su actividad, tiran de hemeroteca: “El índice de rescates a surfistas en Galicia en los últimos 25 años es nulo” . “Pedimos que se nos escuche, que se regulen las actividades deportivas, y que no se dé la espalda a una ciudad y a una tradición de 50 años de historia” recordó Chemita de Paz.

Los concentrados también apuntaron al incentivo económico, deportivo y turístico que supone el surf para la ciudad de A Coruña: tenemos que ver otros modelos que funcionan fuera donde el surf es un incentivo en positivo” recordaron.

El Concello de A Coruña pide responsabilidad

Ante esta situación, desde el Concello de A Coruña recuerdan que ya accedieron a permitir que se practique el surf, siempre que la Federación Gallega de Surf firme por un escrito un documento en el que asuma la responsabilidad en caso de incidente. Entonces, los surfistas podrán acudir a las playas "cuando consideren".

Por su parte, la Federación Galega de Surf ha pedido que se cuente con el conocimiento del colectivo para elaborar un nuevo protocolo, que permita la práctica del surf en los días de temporal. Para ello, hace unos días se realizó una reunión entre las federaciones náuticas deportivas, la Secretaria General para el Deporte y Emergencias Galicia 112, donde se hicieron avances positivos para la realización de un protocolo ajustado la práctica de los deportes náuticos.

Se trabaja en un nuevo protocolo

Está previsto que, dentro de ese nuevo protocolo, se establezcan unos valores específicos de viento, visibilidad y talla de ondas para cada asignatura deportiva y, en el caso del surf, también se ha establecido una línea de trabajo para definir las condiciones de alerta de forma singular a cada zona de práctica o playa.

Las federaciones náuticas han mostrado su preocupación “por la situación que están viviendo nuestros clubes y deportistas, que de forma incoherente está produciendo una visión de inseguridad de los deportes náuticos”, recuerdan, “cuando en Galicia tenemos el privilegio de poder practicarlos de forma segura casi 365 días del año”.

Tras la jornada de protesta, esperan que en los próximos días se pueda avanzar en el trabajo con las administraciones, con la finalidad de implantar "un protocolo ajustado la realidad de nuestra actividad" cuanto antes, como reclaman.