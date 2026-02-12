Regularizados en España hace 12 años: "Me abrieron las puertas en el momento que más lo necesitaba"

Javier Villanueva 12 FEB 2026 - 17:26h.

"Si no vinieran inmigrantes, quedaríamos bastante paralizados en muchos sectores", señala José Luis Bosch, profesor titular de sociología de la Universitat de Barcelona.

España, en dirección contraria en su política de inmigración respecto a Europa

Mientras Suiza quiere limitar su población, España supera los 49 millones y medio de habitantes y, por primera vez, superamos los diez millones de nacidos en el extranjero, informan J. Palacios y Y. Ávila.

Orgullosa, enseña su documentación como residente en España. Hace 12 años cogió un avión, apenas unos dólares en la cartera y ahora es la propietaria de una tienda de alimentación en Málaga. "Muy agradecida, porque me abrieron las puertas en el momento que más lo necesité". Como ella en España hay más de 10 millones de inmigrantes empadronados.

Se rebasa por primera vez la barrera de los dos dígitos con historias como las de Marian. "España país dos, me gusta, me encanta, de corazón".

La población extranjera es imprescindible para equilibrar unos números que preocuparían sin ellos. Los españoles fallecdos superan a los españoles recién nacidos, es decir, perderíamos población. "Si no vinieran inmigrantes, quedaríamos bastante paralizados en muchos sectores, no habría mano de obra, eso sí, supone iun reto en términos de integración", señala José Luis Bosch, profesor titular de sociología de la Universitat de Barcelona.

Por nacionalidades, colombianos, venezolanos y marroquíes son los que más han llegado en los últimos meses. "Hace 9 meses que hemos llegado, nuestro plan es quedarnos".

Aunque también hay salidas de inmigrantes. "Mi plan es volverme y montar una financiera". Son los marrioquíes y colombianos los que encabezan la vuelta a casa.