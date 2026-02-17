Detectan otro nuevo caso de jabalí infectado por peste porcina fuera de la 'zona cero'

En la nueva actualización del Ministerio de Agricultura de este martes figuran 7 nuevos casos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha detectado otro nuevo caso de peste porcina africana (PPA) en un jabalí hallado en Sant Feliu de Llobregat , en Barcelona, fuera de la 'zona cero' de 6 kilómetros alrededor del primer caso.

El conseller catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha informado de que la detección del nuevo caso obliga a ampliar a 16 los municipios en la zona considerada de alto riesgo, con la inclusión de Sant Feliu de Llobregat y de una pequeña parte de Barcelona.

El brote de Peste Porcina Africana (PPA), que comenzó a finales de noviembre en el término municipal de Cerdanyola de Vallès, comarca del Vallès Occidental, solo se había detectado en jabalíes dentro de un radio de 6 kilómetros hasta el pasado 13 de febrero.

Fue entonces cuando el Ministerio de Agricultura comunicó los dos primeros casos fuera de esta zona: dos cadáveres de jabalí hallados en una urbanización de Molins de Rei, en la comarca del Baix Llobregat.

Desde este martes figuran 7 nuevos casos, de los cuales uno está fuera de la ‘zona cero’, en concreto en Sant Feliu de Llobregat. Si bien Ordeig ha admitido que no querían encontrar jabalíes contagiados fuera del radio de 6 kilómetros, ha señalado que la “buena noticia” es que sigue estando dentro del perímetro de bajo riesgo, establecido en los 20 kilómetros del primer foco, y que “no hay ninguna granja afectada” por la Peste Porcina Africana (PPA).

Ordeig ha dicho que seguirán con la misma estrategia de control del virus, pero que entrarán en “una nueva fase” que consistirá en la reducción “drástica y urgente” de jabalíes en el perímetro de los 20 kilómetros.