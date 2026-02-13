El organismo está "a la espera de obtener autorización judicial, pues la investigación judicial se está realizando paralelamente" y deben actuar "de forma coordinada"

La Fiscalía dice que la Audiencia Nacional no es competente para investigar a Óscar Puente por el accidente de Adamuz

La investigación sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), continúa prolongándose a la espera de que avancen los procesos judiciales necesarios para proceder a la extracción de los datos incluidos en los registradores de los trenes; las llamadas cajas negras.

Según ha explicado en un comunicado la propia CIAF, se está "a la espera de obtener autorización judicial, pues la investigación judicial se está realizando paralelamente y el acceso a los datos ha de hacerse de forma coordinada".

La investigación del accidente de tren de Adamuz

Al respecto, el organismo ha explicado también que expertos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) participarán como observadores en el seguimiento del proceso de investigación del trágico accidente, en el que murieron 46 personas después de que el pasado 18 de enero descarrilase fatalmente un tren Iryo justo cuando en cuestión de segundos pasaba en paralelo un tren Alvia.

Si bien será la CIAF la que realizará "exclusivamente la investigación técnica" del siniestro, como han precisado en su comunicado, los observadores europeos lo seguirán desde cerca con el propósito de que todo el trabajo sirva para la mejora de la seguridad ferroviaria en el bloque comunitario.

No en vano, investigadores españoles y de la agencia europea ya han contactado con el objetivo de mantener una reunión la próxima semana para abordar los avances de la investigación; algo que se produce después de que el pasado 28 de enero el presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, enviara una carta a la dirección de la ERA en la que invitaba al organismo a realizar "un seguimiento del proceso de investigación" para ofrecer una mayor transparencia del mismo. En la misiva, Borrón destacaba precisamente que podía ser "una oportunidad de aprendizaje y mejora de la seguridad para todo el sector ferroviario europeo"; una petición que ha sido aceptada por la ERA.

Las cajas negras de los trenes de Adamuz y el análisis de muestras

A la espera de poder acceder a las cajas negras, lo que se está ralentizando ante la necesidad de autoridad judicial y acción coordinada, en lo que respecta al análisis de las muestras de carril, la CIAF trabaja en la actualidad en la selección de laboratorios que puedan llevarlas a cabo, pues, en dicha selección, "se está teniendo en cuenta la solvencia técnica de los laboratorios candidatos, así como la ausencia de conflictos de intereses", según ha destacado el organismo en su comunicado.

En ese sentido, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha indicado que ha recibido del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, "documentación referente a la actuación llevada a cabo en Adamuz, así como otras actuaciones incluidas en el proyecto de renovación", la cual se está estudiando.

Más allá, y paralelamente, el organismo ha explicado que se han habilitado direcciones de correo electrónico específicas para las víctimas y sus familiares, así como afectados directos por el siniestro, con el objetivo de que los afectados puedan solicitar información sobre los avances de la investigación.