Gonzalo Barquilla 06 OCT 2025 - 15:46h.

La familia de Ángela Agudo, la joven que estuvo en coma tras un accidente en Tailandia, publica una carta e informa sobre su estado

Se cumple un año del grave accidente de Ángela Agudo en Tailandia

Compartir







La familia de Ángela Agudo, la joven valenciana que sufrió un grave accidente de moto hace justo año en la isla tailandesa de Ko Samui y que tuvo que ser repatriada en un avión medicalizado privado gracias a las donaciones ciudadanas, ha compartido este lunes una carta en redes sociales en la que informa sobre los últimos avances clínicos de la vecina de Godelleta, que sigue ingresada en el Hospital La Fe de Valencia.

Según han explicado desde la cuenta oficial en la que informan sobre el estado de Ángela (@todosomos_angela), la joven "ya no se encuentra en un estado neurológico ausente", "ahora sí hay conciencia", lo que se suele llamar "despertar". No obstante, han destacado, "es un camino largo", ya que "nadie vuelve de una ausencia tan prolongada del mismo modo en que se fue". "Hay que trabajar", han subrayado.

PUEDE INTERESARTE La familia de Ángela Agudo le dedicó en marzo una carta por las Fallas

La carta íntegra sobre el estado actual de Ángela Agudo

Esta ha sido la carta completa. "Hola a todos familia. Hoy, quiero compartir algo mágico que nos ha llenado de fuerza para seguir luchando y confiando en Ángela. Y es que, ya no se encuentra en un estado neurológico ausente, ahora sí hay conciencia, eso que solemos llamar 'despertar', aunque aun ausente, siempre estuvo despierta. La primera señal que nos dió fue una sonrisa. ¿Podéis imaginar ese momento? Ya os lo cuento yo. Turbulencias en el corazón. Escalofríos en el alma. Piel erizada. Felicidad y miedo. Esperanza. Mucha esperanza. A pesar de que es un gran regalo y queremos compartirlo con todas las personas que seguís llevando a Ángela en vuestro corazón, como siempre, pido prudencia", comienza explicando Mariam, la prima de Ángela.

"Hemos sufrido mucho. No lo imagináis. Pero ahora, aunque el proceso es largo, tenemos algo a lo que agarrarnos, a su sonrisa. La más bonita del mundo. Esto es un camino largo. Nadie vuelve de una ausencia tan prolongada del mismo modo en que se fue. Ahora hay que trabajar. Aceptar esta versión de Ángela y, poco a poco, aprender todo de nuevo. Reconstruir la vida. Su vida. Ahora, sabe que estamos. Nos conoce. Nos mira. Nos sonríe. Podríamos decir que ha llegado a la orilla. Y desde aquí, vamos a empezar de nuevo, porque tenemos la luz de su sonrisa que nos guía. Con amor, Mariam. (Siempre supe que aún cabía mucha vida en tu sonrisa)", sentencia la carta publicada esta jornada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Octubre, el mes que lo cambió todo"

La familia de Ángela Agudo, además de la citada carta, ha compartido otro texto en una historia en Instagram en el que destaca que octubre fue "el mes que lo cambió todo", "el huracán que puso patas arriba" sus vidas y que les hizo saber "lo pequeñas" que somos las personas "si la vida se empeña en llevarnos al límite". "Un año en el que el amor y el miedo han sido los protagonistas de nuestros días. El miedo trataba de llevarnos hacía la oscuridad y el amor nos sostenia a tu lado esperando con ganas que llegara esa señal que pusiera fin a tu ausencia. Y llegó. Llegó ese susto bonito que durante tantas horas esperé a los pies de tu cama. Esa especie de pacto secreto entre nosotras en forma de juego", ha indicado Mariam, en referencia al primer aniversario del accidente de Ángela y todo el proceso de lucha durante este tiempo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Necesitaba algo de ti que, aunque seguramente me asustaría, también llenaría mi corazón. Y así fue. Llego tu sonrisa. Clavaste tu mirada en mí. Nuestros ojos se encontraron entre tanto silencio. Sonreiste. Yo lloraba y reía a partes iguales. ¡Menudo susto bonitol El más bonito de toda mi vida. Se me erizó la piel. Como esas veces en las que te invade una emoción tan fuerte que produce una sobredosis de amor en tu cuerpo. ¿Y si siempre me escuchaste? Si algo tengo claro, es que nunca estuviste completamente lejos. Solo buscabas la forma de volver. Gracias por elegirme, Ángela. Ahora que has llegado a la orilla, vamos a construir juntas el castillo de arena de tu vida. Granito a granito. Día a día. Nada nos puede detener, ¿sabes por qué? Porque tenemos el motor más fuerte de todos, tu sonrisa", sentencia este segundo texto en homenaje a la joven valenciana.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El accidente de Ángela Agudo hace un año en Ko Samui

El 6 de octubre de 2024, Ángela Agudo y su novio, que estaban de vacaciones en Tailandia, sufrieron un violento accidente en Ko Samui. Él sufrió heridas leves, pero ella resultó herida grave. Presentaba lesiones en la cabeza que provocaron que entrara en coma, por lo que fue hospitalizada en Bangkok. Allí fue intervenida en diversas ocasiones y su entorno, entonces, afrontó dificultades. El seguro médico contratado solo cubría 75.000 euros, una cantidad muy lejana a lo que requería su situación.

La familia pidió ayuda al Estado español, pero se vio obligada a recaudar más de 300.000 euros para costear la repatriación en un avión medicalizado privado y los tratamientos que restaban en Asia antes de su vuelta. Una vez consiguieron su objetivo, Ángela fue repatriada en noviembre y fue hospitalizada en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, donde sigue ingresada y donde continúa con su recuperación.