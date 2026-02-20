Cristina, víctima de la 'inquiokupación': "Mi 'inquiokupa' cobra más que yo y me debe 25.000 euros"

Cristina alquiló su vivienda a una persona conocida en 2016 y prácticamente desde entonces no ha cobrado un solo euro

Marisa Martín Blázquez explota en 'Fiesta' por la situación con sus 'inquiokupas': "Esa casa la he pagado con el sudor de mi frente"

Compartir







Cristina alquiló su vivienda a una conocida en el año 2016 que de la noche a la mañana le deja de pagar el alquiler. La deuda asciende ya a más de 25.000 euros y la situación para esta señora es tan crítica que se ha visto obligada a vivir en casa de un familiar. Cristina González ha conectado en directo con 'La mirada crítica' y ha contado en primera persona el drama de la 'inquiokupación':

"Esta mujer lleva seis años sin pagarme y tampoco me dice nada porque no me habla. Cuando terminó el contrato yo necesité mi casa y se lo dije, le di tiempo para lo solucionara y lo que me dijo en su día es que ella por pagas sociales solo cobraba 600 euros y que no le llegaba, que lo sentía mucho".

Pero las palabras de esta 'inquiokupa' no eran del todo ciertas. Además de los 600 euros que cobra de la Seguridad Social cada mes, la mujer se embolsa 350 euros por cada uno de sus dos hijos, lo que suma en torno a 1300 euros mensuales, más de lo que muchas familias en España cobran al mes. Además, el drama de Cristina se incrementa por el hecho de que su 'inquiokupa' no es alguien desconocido. A tal punto ha llegado la situación de Cristina y su familia que tanto ella como su marido han tenido que irse a vivir con un familiar:

"Ella cobra más que yo, yo trabajo y mi marido tiene una pequeña pensión, pero nosotros nos hemos tenido que ir a vivir con un familiar mientras ella se permite el lujo de irse de vacaciones con sus hijos, algo que mi marido y yo no podemos hacer porque no nos llega el dinero".

Ana Terradillos, indignada con el drama de la 'inquiokupación'

Ana Terradillos, que escuchaba atentamente el testimonio de Cristina, se ha mostrado indignada con la situación de esta ciudadana que no es la única:

"Es alucinante lo que está pasando en este país, no son los ciudadanos quienes tienen que soportar la carga de dar un techo a familias supuestamente vulnerables, es la administración, porque Cristina no es la única que tiene este problema, ni mucho menos, a esta redacción llegan a diario testimonios como el suyo".