La colaboradora ha compartido con Emma García las últimas novedades de la batalla judicial con sus 'inquiokupas'

El infierno de Marisa Martín Blázquez con su inquiokupa: "Me debe más de 23.000 euros y el juzgado ni ha admitido la demanda de desahucio"

En el año 2021 Marisa Martín Blázquez tomó una decisión que aún hoy lamenta y no fue otra que la de alquilar una casa que posee en la exclusiva localidad de Torrelodones. Pese a que la familia que habita su vivienda estuvo al corriente de pago durante el primer año, lo cierto es que poco después empezaron a no pagar dando excusas constantes: "Me decían que iban a cobrar una cantidad importante por parte de Hacienda y que entonces me pagarían, pero eso no pasó".

Comenzaba así una larga agonía de nuestra compañera por recuperar la casa que continúa pagando y que no posee desde hace años. Marisa, que se ha mostrado más enfadada que nunca, ha relatado cómo con el paso del tiempo hasta llegó a ser ella la denunciada:

"A finales del año 2023 ya me vi en la obligación de ponerme en contacto con ellos para pedirles explicaciones. Me dijeron que necesitaban efectivo y que les diera un poco de margen. La situación continuó igual y no me quedó más remedio que interponer una denuncia. Van pasando los meses, pero es cuando hago público el asunto cuando me denuncian ellos a mí por acoso y coacción".

Marisa lanza un duro reproche al Gobierno de España

La colaboradora de 'Fiesta' ha estallado cuando se ha sincerado con Emma sobre el sufrimiento que le está causando esta situación y no ha dudado en señalar a la administración:

"Esa vivienda me la he ganado yo con el sudor de mi trabajo, yo pago los impuestos, entre otras cosas, para que la administración se haga cargo de las familias vulnerables que no pueden tener una vivienda, yo no tengo por qué destinar el dinero de mi trabajo en cubrir las necesidades de estas familias, que además esta familia no es precisamente vulnerable. Yo no tengo por qué ser el sostén de asuntos de los que debería hacerse cargo el Gobierno".

Marisa Martín Blázquez no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer al consistorio de Torrelodones la ayuda que desde el principio del conflicto ha recibido:

"Después de ponerle la denuncia me paga dos meses, pero después no se sabe nada más. Yo he dado todas las facilidades, pero ya no puedo más. He hecho todo lo posible para llegar a acuerdos incluyendo a mediadores del ayuntamiento de Torrelodones, que desde aquí se lo agradezco al consistorio de esta localidad porque tienen el objetivo de que en ese pueblo no hay ocupación, incluso ofreciendo opciones a estas personas".