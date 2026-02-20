'Vamos a ver' habla con el otro denunciado por la víctima del DAO: "A mí también me intentó grabar"

Víctor Duque, representante sindicalista, fue denunciado en 13 ocasiones por la presunta víctima del DAO

Habla el abogado de la víctima del DAO: "Nos están llegando más testimonios de mujeres policía que habrían sufrido abusos"

Compartir







'Vamos a ver' ha podido hablar con Víctor Duque, un representante sindicalista a quien la ahora denunciante del DAO también denunció por acoso. En la conversación de 20 minutos con Duque, el sindicalista policial ha explicado que todas las denuncias que esta mujer le interpuso se encuentran archivadas. Así ha explicado lo sucedido:

P. ¿Le das credibilidad a la denuncia puesta contra el DAO?

R. Yo lo que te digo es que a mí me interpuso nueve, y también cuatro peticiones de orden de alejamiento.

P. ¿El motivo de las denuncias era por acoso?

R. Por acoso no porque no lo había, a mí no pudo porque a mí no me grabó, porque yo lo detectaba en cuanto lo intentaba.

P. ¿Ella intentó grabarte a ti también?

R. Sí, sí, sí, el modus operandi es siempre el mismo.

P. ¿Pero ustedes eran pareja, no?

R. No, tuvimos una relación esporádica y poco más.

P. ¿Eso quedó archivado o cómo quedó?

R. Sí, se archivó. Hubo un archivo tras otro. Denuncias por quebrantamiento porque yo llamé a la oficina, a la centralita. Esto fue en el año 2017, fue muy desagradable y fue una época muy oscura de mi vida. Te anticipo ya que era todo mentira. Además realizó un montaje.

P. ¿Y lo que ella dice que apareció su número de teléfono en una página erótica?

R. Eso lo hizo ella desde su teléfono, yo creo que lo hizo ella para llamar la atención. Eso no estaba en mis dispositivos como se ha dicho.

El abogado de la víctima reacciona a la llamada

Jorge Piedrafita, abogado de la víctima, ha intervenido en directo en 'Vamos a ver' y ha explicado algunos detalles de las denuncias de su defendida en aquel momento. Tal y como ha explicado el letrado, pese a que fue absuelto del delito de acoso sexual, sí que se encuentra admitida a trámite la denuncia que existe contra él por malversación de fondos:

"Que haya quedado absuelto por falta de pruebas no significa que no se hayan producido los hechos, no es lo mismo un sobreseimiento provisional por falta de pruebas que un sobreseimiento libre porque dice la verdad, eso que quede muy claro".