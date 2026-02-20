Jorge Piedrafita, abogado de la víctima, asegura en 'El programa de Ana Rosa' que su bufete está recibiendo nuevas denuncias de mujeres que acusan a altos mandos de la policía

Abogado de la denunciante del 'número dos' de la Policía Nacional': "La grabación es demoledora. Se escucha cómo le baja la ropa"

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, dimitía esta semana tan solo dos minutos después de hacerse público que el Juzgado número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido a trámite una querella por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos contra él.

El que fuera hombre de confianza del ministro Fernando Grande- Marlaska reaccionaba así a la querella que denunciaba unos hechos que presuntamente comenzaron cuando la mujer, también agente de la Policía Nacional, decidió poner fin a la relación afectiva que mantenía con el director adjunto operativo del cuerpo.

Jorge Piedrafita, abogado de la víctima, explicaba en 'El programa de Ana Rosa' que los hechos bajo sospecha ocurrieron en abril de 2025, cuando la agente "se encontraba de servicio" y "recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo". Según explicaba el letrado, le ordenaron llevarlo a su "vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior", donde el querellado la agredió sexualmente "con penetración".

Piedrafita conecta en directo con 'El programa de Ana Rosa' para dar la última hora sobre el caso y para explicar cómo se encuentra su defendida tras tener que verse obligada a hacer uso de protección policial por el acoso que está recibiendo:

"Sigue fatal, pero sí que es verdad que está más tranquila desde que ayer empezó a tener un dispositivo de seguridad que la está protegiendo. Yo entiendo que esto es la cacería que sigue para dañar y desprestigiar a la víctima cuando en un procedimiento como el que hemos iniciado lo que tienen que valorarse son los hechos, lo que pasara antes de los hechos es absolutamente irrelevante".

Más testimonios de mujeres que señalan a altos mandos

Aunque hasta el bufete de abogados de Piedrafita no han llegado más testimonios que acusen al ya ex DAO, lo cierto es que sí que están recibiendo información de mujeres policía que señalan a otros altos cargos:

"Me están llegando testimonios de otras presuntas víctimas de acoso sexual por parte de sus superiores. Animo a estas mujeres a que denuncien estos hechos, si no hay denuncia no podemos hacer nada (...) Las personas que han contactado conmigo me han contado casos en los que acudieron a la vía interna y no funcionó porque lo que se hizo fue decírselo al denunciado, descargando así su ira contra la víctimas (...) Al igual que hemos hecho con este caso nosotros pedimos que confíen en nosotros, recabamos las pruebas para ver qué tipo de denuncia podemos armar".