Un hombre ha sido detenido en Manacor por golpear y morder a su compañero de piso tras una discusión por el uso del baño

La víctima fue atendida en un centro médico, donde le pusieron cinco puntos de sutura en la mano a causa del mordisco

Compartir







ManacorLa Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente golpear y morder a su compañero de piso tras una discusión por el uso del baño.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en una vivienda de la localidad de Manacor cuando, según la denuncia de la víctima, su compañero de piso comenzó a aporrear la puerta del baño y a insultarle pidiéndole que saliera del baño.

La agresión

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, tras varios minutos, la víctima abrió la puerta del baño y el otro hombre le pegó varios puñetazos en la cara y le mordió la mano.

La víctima fue atendida en un centro médico, donde le pusieron cinco puntos de sutura en la mano a causa del mordisco. Después, puso la denuncia en la comisaría de Manacor.