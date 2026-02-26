Registran un terremoto de 4,1 entre Tenerife y Gran Canaria, sentido por la población

España encara una nueva campaña de incendios con más riesgo que el año pasado debido a la acumulación de masa vegetal tras un invierno especialmente húmedo. Los expertos recuerdan que los grandes fuegos no se combaten en verano, sino en los meses fríos, cuando pueden hacerse trabajos de prevención como desbroces y cortafuegos. Juan José Gutierrez, ingeniero superior de montes opina que "las lluvias y el crecimiento de vegetación han dejado ahora un campo cargado de “combustible” que, al secarse en primavera y verano, puede facilitar incendios más agresivos".

Se registraron unos 2.600 fuegos y murieron ocho personas

En 2025, los incendios arrasaron más de 350.000 hectáreas, en la que ya se considera la peor ola de incendios en España en años recientes. Con ese precedente, técnicos y vecinos alertan de que se llega “por los pelos” a la nueva campaña y de que el trabajo pendiente es enorme.

Desde el mundo rural, ganaderos y habitantes de zonas afectadas reclaman más prevención y que se cuente con ellos. Ángel Serdio, director general de montes de Cantabria confiesa que mientras que en regiones como Cantabria se vuelvan a repetir cada invierno los incendios ligados a quemas tradicionales para regenerar pastos, "se vuelve a abrir el debate entre concienciación, control y la necesidad de implicar a la población local" para evitar que el problema se repita año tras año.