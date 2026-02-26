Marina García 26 FEB 2026 - 21:45h.

El caso Juana Rivas continúa y lo hace en Italia donde, por primera vez, su exmarido está siendo juzgado por presuntos malos tratos.

Juana Rivas insiste en Italia en sus acusaciones contra Arcuri: "Mis hijos me decían que iban a morir"

El caso Juana Rivas continúa y lo hace en Italia donde, por primera vez, su exmarido está siendo juzgado por presuntos malos tratos. Hoy ha escuchado a su exmujer. No ha podido verla porque ella ha pedido declarar tras un biombo para no tener contacto visual con su exmarido. También ha declarado el hijo mayor. Él sí lo ha hecho bajo la mirada de su padre. A la salida del juicio madre e hijo se marchaban abrazados.

El caso de Juana Rivas parece no tener fin. Hoy el hijo mayor ha contado que con 16 años se escapó de casa para pedir ayuda a la policía italiana por los supuestos maltratos de su padre, informa Marina García.

El hijo mayor de Arcudi ha relatado de manera muy contundente años de malos tratos en los que llegó a temer por su vida, duros castigos en los que era aislado y amenazas si contaba lo que le sucedía, algo que le hizo no denunciar por miedo hasta un episodio desencadenante de especial violencia por parte de su padre. Cuando logró irse a España lo hizo preocupado por su hermano pequeño que sigue viviendo en Italia con su padre, algo que podría cambiar si este es condenado.