Involcan descarta que el seísmo de 4,1 esté relacionado con la actividad volcánica de Tenerife

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha desligado este jueves el terremoto de magnitud 4,1 registrado poco antes de las 12.30 horas en el volcán de Enmedio, situado entre Tenerife y Gran Canaria y a unos cinco kilómetros de profundidad, del repunte de la actividad volcánica en Tenerife.

En un mensaje en redes sociales, Involcan señala que la sismicidad localizada entre ambas islas “no guarda relación directa” con la actividad volcánica de Tenerife, donde se siguen registrando eventos sísmicos híbridos de muy baja amplitud, asociados al movimiento de fluidos hidrotermales en el interior del sistema volcánico insular.

“Se trata de procesos distintos y sin conexión directa con el evento ocurrido hoy”, subraya el organismo, que recuerda que el área situada entre Tenerife y Gran Canaria es una de las más activas sísmicamente del archipiélago.

Una de las zonas más activas sísmicamente del archipiélago

De hecho, apunta Involcan, cada semana se registran numerosos terremotos de baja magnitud, aunque en ocasiones pueden alcanzar una intensidad suficiente como para ser percibidos por la población en ambas islas. En esta misma zona se produjo un seísmo de magnitud 4,4 en enero de 2019 y otro de magnitud 5,2 en mayo de 1989, el mayor documentado instrumentalmente en el área.

El instituto explica que el archipiélago canario, además de su actividad volcánica, presenta una actividad tectónica moderada, con fallas activas que atraviesan las islas y generan una sismicidad de fondo, algunas de ellas situadas precisamente entre Tenerife y Gran Canaria.

Involcan añade que es posible que se produzcan réplicas de menor magnitud en las próximas horas o días, ya que minutos después del seísmo de este jueves se registró otro de magnitud 2,5. “La actividad sísmica en la zona es continua, por lo que no se descarta el registro de nuevos terremotos de baja magnitud en los próximos días”, concluye.