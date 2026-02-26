Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sociedad

Secuestran a un hombre de 70 años en Marbella por una deuda de 200 euros: se tiró por la ventana para huir

Archivo - Recursos de Policía Nacional, coches, coche de la Policía Nacional, coche policial
Un hombre de 70 años se lanza por la ventana en Marbella tras ser secuestrado por 200 euros. Archivo
Compartir

Es una historia de película de espías, pero ocurrida en Marbella. La Policía Nacional recibió una llamada que alertaba de un ciudadano herido en la calle, con varias fracturas. Lo que asombró a todos es que el hombre, de 70 años, se había precipitado por una ventana y había caído encima de un coche para escapar de sus secuestradores que tenían pensado torturarle por una deuda de 200 euros. En un descuido de sus captores el hombre no vio otra salida que precipitarse por la ventana, según adelanta El Diario Sur.

Un hombre y una mujer lo habían mantenido toda la noche secuestrado atado a una silla llegando a seccionarle la yema de un dedo y amenazarle con prenderle fuego tras rociarlo con un líquido inflamable.  La víctima acudió a la vivienda para comprar droga sin imaginar que los supuestos traficantes, a los que debía 200 euros, acabarían raptándolo, propinándole una paliza e incluso rapándole el pelo.

PUEDE INTERESARTE

Desde ese momento comenzaron las investigaciones para capturar a los raptores del hombre. Los policías identificaron a la mujer, que fue detenida por su presunta responsabilidad en los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral. El otro supuesto autor, según las fuentes, falleció por causas naturales días después del rapto, cuando los agentes realizaban gestiones para dar con su paradero.

Temas