Un ciudadano apareció tendido en la calle con fracturas, pero detrás había un rato por una deuda de 200 euros.

Es una historia de película de espías, pero ocurrida en Marbella. La Policía Nacional recibió una llamada que alertaba de un ciudadano herido en la calle, con varias fracturas. Lo que asombró a todos es que el hombre, de 70 años, se había precipitado por una ventana y había caído encima de un coche para escapar de sus secuestradores que tenían pensado torturarle por una deuda de 200 euros. En un descuido de sus captores el hombre no vio otra salida que precipitarse por la ventana, según adelanta El Diario Sur.

Un hombre y una mujer lo habían mantenido toda la noche secuestrado atado a una silla llegando a seccionarle la yema de un dedo y amenazarle con prenderle fuego tras rociarlo con un líquido inflamable. La víctima acudió a la vivienda para comprar droga sin imaginar que los supuestos traficantes, a los que debía 200 euros, acabarían raptándolo, propinándole una paliza e incluso rapándole el pelo.

Desde ese momento comenzaron las investigaciones para capturar a los raptores del hombre. Los policías identificaron a la mujer, que fue detenida por su presunta responsabilidad en los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral. El otro supuesto autor, según las fuentes, falleció por causas naturales días después del rapto, cuando los agentes realizaban gestiones para dar con su paradero.