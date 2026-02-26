Todo lo que hoy consideramos como moderno tiene su origen en miles de años atrás: de la primera 'fashion victim' a las 'raves egipcias'

Mery Turiel, sobre la presión de los influencers para crear contenido: "Lo hago de una forma que me protege a mí y a mi salud mental"

Compartir







La humanidad lleva milenios haciendo cosas que ahora consideramos modernas. El libro de Alba Saenc '¿Te cree muy moderno? repasa cómo la historia deja claro que todo está prácticamente inventado.

Los egipcios ya montaban fiestas bajo las estrellas, aunque ahora las llamemos 'raves'. María Antonieta, además de reina de Francia, fue toda una 'fashion victim' y la primera influencer siglos antes de Instagram.

PUEDE INTERESARTE Alarma en EEUU por el uso de la Inteligencia artificial Compas y su posible racismo

Ir a una rave no tiene nada de moderno. Ya lo hacían los egipcios. Abreviar las palabras en el WhatsApp es tan antiguo como los romanos: "Pues en la antigua Roma ya vivían a base de siglas. DMS en las tumbas, no significaba descanso en paz", explica la autora.

Con datos y hechos históricos la joven explica el origen de algunos términos modernos que creíamos que habían surgido en la actualidad y con el paso del tiempo. La invención de las redes sociales o Internet han producido nuevos términos, pero la escritora revela que en realidad, tienen miles de años.

Desde el Tinder hasta las canciones despechadas

De hecho, tenemos la impresión que está todo inventado, pero lo curioso es que lo arrastramos desde hace miles y miles de años: "Realmente es algo que ya hacíamos desde hace mucho tiempo. En los muros de Pompeya se han encontrado muchísimas inscripciones de gente que da su opinión, como si eso fuera el muro de Twitter".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Subir la mejor foto en Tinder, era una táctica que se utilizaba en las casas reales para los matrimonios de conveniencia: "Se enviaban retratos para ver si los futuros novios se iban a gustar". Hasta las canciones despechadas ya estaban inventadas. Muchos personajes históricos usaban las letras y la melodía para trasmitir el mensaje que querían hacer llegar a las personas que les dejaban el corazón roto.

Lo de la música era algo que los griegos utilizaban mucho, como indirectas o dardos de desamor: de canciones despechadas: "Aristófanes en sus obras se mete con todo el mundo y les mete ahí la pullita"