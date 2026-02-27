Violencia, amenazas y humillaciones constantes quedan reflejadas en las 20 horas de grabación que ha presentado la víctima

Investigan a un comisario de la Policía por acoso sexual y laboral a una subordinada en la India: “¿Qué hago, te pego?"

Compartir







Una nueva polémica sacude a la Policía Nacional, aún conmocionada por las denuncias contra su ex número 2. Este viernes han salido a la luz los audios del terrible acoso al que un comisario, ahora investigado, sometió a una agente durante meses. Insultos, amenazas y vejaciones que dan idea del clima de terror que tuvo que soportar la agente

La subinspectora trabajaba en la Consejería de Interior de la Embajada de Nueva Delhi, donde recopiló 20 horas de grabaciones. "Te dejo, o sea, como un trozo de carne, te reviento, qué hago, te pego? Te doy una hostia, te doy una colleja y te la volvería a dar", se escucha en los audios.

Violencia, amenazas y humillaciones constantes. Imaginen la situación en una oficina donde solo estaban ellos. "Me quedan ocho meses para putearte y se me da de bien, pero como yo haga un informe, te hundo, lo mejor si puedes hacer es pedir la baja", continúan los audios.

A Emilio de la Calle la fama le precedía cuando pasó por Madrid y por Barcelona. ¿Pero por qué? "Sufres un retraso mental, menos de puta madre haciendo de verdad", añade. Interior y Policía no explican cómo, a pesar de las quejas, consiguió posicionarse en la embajada de Ghana y luego en la de la India. Cuando llegó la denuncia de la agente, sí se aplicó el protocolo y el cese fue fulminante.