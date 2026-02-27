Investigan un presunto fraude en la compra de prótesis cardiovasculares en Murcia

La Consejería ha asegurado este viernes que colabora con la Policía en el esclarecimiento de los hechos

Un anticuerpo reduce el daño celular causado por la piocianina y abre una nueva vía contra infecciones resistentes

Compartir







La Consejería de Salud de Murcia ha detectado irregularidades económicas en la adquisición de prótesis cardiovasculares tras una auditoría interna después de que en noviembre de 2024 se descubriera una supuesta compra fraudulenta de dispositivos para embolización.

Según han informado este viernes a EFE fuentes sanitarias, la inspección, encomendada al Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, se ha centrado en la central de compras de la sanidad pública regional y ha detectado posibles prácticas ilícitas en la adquisición de estos dispositivos.

Las conclusiones de la auditoría ya han sido remitidas a las autoridades judiciales competentes que mantienen un procedimiento judicial en curso que podría implicar a un médico, un funcionario de la unidad de aprovisionamiento integral y un representante de una empresa distribuidora de material sanitario.

La Consejería ha asegurado este viernes que colabora con la Policía en el esclarecimiento de los hechos, aunque ha evitado dar más detalles para no interferir con las diligencias. Desde el Gobierno regional defienden que la detección de estas irregularidades demuestra que los controles funcionan y recalcan que la Administración es la principal afectada.

PUEDE INTERESARTE Qué está pasando en el hospital de Torrejón: las claves para entender el escándalo sobre las listas de espera y la rentabilidad

Por su parte, Podemos ha denunciado que hasta 4,9 millones de euros se habrían cargado a la sanidad pública murciana por la colocación de ‘stents’ en un hospital privado con concierto, y ha exigido revisar todas las compras y derivaciones a la sanidad privada en esta comunidad y depurar responsabilidades a todos los niveles.