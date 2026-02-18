La Policía esclarece otra 'estafa del amor': una mujer de Almería llegó a transferir hasta 216.000 euros

A estos estafadores se les atribuyen delitos de estafa y blanqueo de capitales, entre otros

El estafador llegó a utilizar hasta siete identidades ficticias

La Policía Nacional ha esclarecido una 'estafa del amor' en la que una mujer de Almería llegó a perder 216.839 euros, una operación que se ha saldado con la identificación de ocho personas y la detención de cuatro de ellas en Alicante.

Según ha informado la Comisaría Provincial, la investigación desarrollada por el Grupo VIII-UDEF de Almería, en colaboración con la UDEF de Alicante, ha permitido desarticular parte de la estructura criminal, a cuyos integrantes se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La operación continúa abierta

Los hechos se remontan a 2022, cuando la víctima contactó a través de Facebook con un perfil de un supuesto trabajador de una plataforma petrolífera en Italia. Tras establecer un vínculo afectivo, el estafador comenzó a solicitar dinero bajo diversos pretextos, como la necesidad de fondos para regresar a Francia.

Durante tres años, la víctima efectuó transferencias periódicas hasta alcanzar la cifra de 216.839 euros. El análisis de la trazabilidad bancaria reveló que el dinero circuló a través de 18 cuentas, algunas en el extranjero, utilizando siete identidades ficticias y documentación falsificada para dificultar su localización.

La red utilizaba "mulas bancarias" para la recepción inicial de los fondos, que eran transferidos de inmediato o retirados en efectivo en cajeros. La operación continúa abierta para localizar al resto de los implicados.