Mueren tres personas tras la colisión frontal de tres motos en la CM-412 en Elche de la Sierra

En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil, dos médicos de urgencias, una UVI, un helicóptero sanitario y una ambulancia

AlbaceteTres personas han fallecido este domingo en la CM-412 a su paso por Elche de la Sierra tras colisionar de forma frontal tres motos.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 11.52 horas de este domingo, en el kilómetro de 222 de la citada vía.

El operativo

La colisión se ha producido en una curva entre dos motos que circulaban en un sentido y otra que lo hacía en sentido contrario, y sus tres conductores, de los que no ha trascendido más información, han fallecido en el accidente.

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Guardia Civil, dos médicos de urgencias, una UVI, un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital.