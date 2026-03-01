Iván Sevilla 01 MAR 2026 - 11:14h.

El siniestro vial se produjo a las 21 horas en el punto kilométrico 530, término municipal de Guitiriz, Lugo

La víctima mortal conducía uno de los coches implicados, donde iba sentada también la mujer herida grave

LugoUn accidente múltiple en el que se vieron implicados tres coches dejó el balance de un muerto y una herida grave, tras el suceso ocurrido en la carretera A-6 en Guitiriz (Lugo).

Así lo trasladó el 112 de Galicia, que detalló que recibió una llamada de un ciudadano a las 21 horas del 28 de febrero. Se había producido un choque en el punto kilométrico 530, a la altura de Trasparga.

Había varias personas posiblemente atrapadas en el interior de los vehículos siniestrados. Por lo que, inmediatamente, se movilizó a efectivos del 061, Bomberos de Vilalba, del GES de Friol-Palas y agentes de Guardia Civil de Tráfico.

Conductor fallecido y pasajera del mismo coche hospitalizada

También acudieron al lugar voluntarios de Protección Civil de la localidad guitiricense para ayudar en lo que fuese necesario. El conductor de uno de los turismos falleció en el acto y nada pudieron hacer por su vida ya.

Los equipos de rescate sí que intervinieron para extraer del interior del mismo automóvil en el que viajaba la víctima mortal a una pasajera que no podía salir por sus medios. De hecho, presentaba heridas de gravedad.

Fue evacuada a un hospital en ambulancia, mientras que otras dos personas ocupantes de los demás vehículos sufrieron heridas leves. Tras la atención in situ recibida, rechazaron ser trasladados a un centro sanitario.

Desde el 112 Galicia igualmente informaron al servicio de mantenimiento de carreteras y al personal del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias, por si los afectados necesitaban esta asistencia.