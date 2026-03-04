Un agente de la Policía Nacional, destinado en Salamanca, consigue la medalla de plata en el campeonato de judo en Madrid

Santos Joaquín Rodríguez es un agente de la Policía Nacional destinado en Salamanca que ha conseguido la medalla de plata en la competición de judo celebrada en la Comunidad de Madrid. Un ganador entre 228 participantes de categoría masculina y femenina repartidos por diferentes categorías de edad y peso.

El agente llevaba retirado de las competiciones desde hace varios años, pero esta vez decidió apuntarse para poder acceder al campeonato de Europa y de España que se celebrarán en 2026. En Madrid compitió en la categoría de edad M6 (desde 55 años a 60) y en la categoría de peso de -81 kg. Los dos primeros combates ganó contra sus contrincantes, sin embargo, en el último se le resistió y se quedó a muy poco de recibir la medalla de oro, según ha confirmado 'El Diario de Salamanca'.

Otros de sus numerosos títulos

No es la primera vez que pisa el pódium en los campeonatos de judo, sino que quedó como campeón de España de los Veteranos en 2016, 2017, 2019 y 2021. En 2018 quedó séptimo mientras que en diferentes Copas de España y Máster de Veteranos consiguió el primer puesto. Es cinturón negro 5º DAN, maestro y árbitro de judo y seleccionador de Castilla y León de las categorías Infantil y Cadete.