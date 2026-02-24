Patricia Martínez 24 FEB 2026 - 07:30h.

Luis logró la plaza en el mundial tras quedar sexto en el campeonato de España

Compite con su pastor belga Atoms de Binomium's al que ha visto nacer y crecer

RedondelaEl adiestrador canino Luis Montero tiene su plaza confirmada en próximo Campeonato del Mundo de pastor belga malinois, que se celebrará en Rumanía el próximo mes de mayo. Pero no tiene su presencia asegurada porque a tres meses de la cita, aún no cuenta con los fondos necesarios para asumir el desplazamiento al campeonato y los gastos que implica su participación en la prueba. Luis Montero será el único representante gallego en Rumanía, y logró la plaza tras ser sexto en el Campeonato de España del Pastor Belga.

Montero compite con su inseparable perro Atom de Binomium's, un malinois que ha criado en su casa: “lo vi nacer”, recuerda, “y también a su madre”. “Es un perro que ha nacido en mi casa, ha estado conmigo desde el primer día” cuenta sobre su fiel compañero de competición. “Es un perro con el que tengo un muy buen vinculo, un gran perro para competir, lo hemos demostrado estos años”, añade.

Con él, ha participado en la Copa de Portugal donde quedaron en segundo lugar. El palmarés de Montero con Atom no ha dejado de sumar éxitos. En los últimos meses además de quedar segundos clasificado en el Campeonato Norte de España se llevaron el premio a la mejor protección, lo que les ha dado una plaza asegurada para la Copa de España de todas las razas, que se celebrará en marzo, y donde está previsto que participen unos 49 perros de diferentes razas de toda España.

Se compite en tres disciplinas; rastro, obediencia y protección

En la competición de adiestramiento compiten en tres disciplinas, explica Luis, "rastro, obediencia y protección. Y tienes que aprobar las tres”. Cuenta este adiestrador que es un entrenamiento muy duro, “porque, aunque llueva tenemos que entrenar igualmente, porque podemos competir un día de lluvia, y hay que estar preparados”, detalla.

Por todo el trabajo que han hecho estos años, está especialmente orgulloso de llegar al mundial con Atoms. “Ha tenido mucho avance en las tres disciplinas, hemos trabajado mucho, hay también un entrenamiento físico, buena alimentación, y preparando muy bien el programa que vamos a hacer”, comenta Montero

Este entrenador canino lleva tres décadas, desde los 19 años, trabajando en el comportamiento y las habilidades de los perros, ahora desde su centro Terrameiga, de Redondela. Y destaca la importancia de mantener al animal con el estado emocional más apropiado dentro del respeto: “Baso todas mis técnicas en el respeto hacia el animal y siempre en base a premios colocando el perro en el estado emocional correcto”, cuenta.

Un viaje que supone unos 3.000 euros y para el que está buscando ayuda

En Rumanía, a Luis y a Atom de Binomium's, les espera la prueba de IGP, que evalúa las tres disciplinas, de rastro, obediencia y protección. Montero insiste en ir paso a paso en sus objetivos en el campeonato: primero, aprobar las tres disciplinas, después lograr una nota sólida y, si todo acompaña, pelear por una buena clasificación en un evento donde está previsto que participen más de 100 perros “Quedar entre los diez primeros ya sería increíble”, detalla.

Pero para eso, primero tiene que conseguir los fondos necesarios para el viaje, que calcula más de 3.000 euros, y para ello está buscando patrocinios para su aventura, además de impartir clases y seminarios, con los que recauda dinero para sufragar el viaje. “Estar un mundial es importante para todo el mundo, es llegar a lo más alto de la competición y llegar con un perro que lo has visto crecer, lo has ido preparando, da mucha más satisfacción” cuenta.

“Hay amigos, gente del club que me están ayudando, están haciendo aportaciones a cambio de clases y cursos”, detalla Luis, que explica que el viaje supone unas tres semanas de estancia entre desplazamientos en coche y la competición. “Tienes que estar antes, para que el perro se vaya acostumbrando al terreno, a la zona”, apunta. “Un esfuerzo muy grande que estamos viendo cómo podemos asumirlo”. Porque después de tanto trabajo y preparación, resume, sería “muy frustrante” no poder estar allí.