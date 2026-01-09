La estación meteorológica del cabo Matxitxako, en Bermeo, ha anotado rachas máximas de 147 km/h

La lluvia provoca el desvío de nueve vuelos en Valencia y cortes en la línea 1 de metro: piden extremar precauciones

Dos vuelos procedentes de Oporto y Londres, que tenían como destino el Aeropuerto de Bilbao, han tenido que ser desviados al aeropuerto de Barcelona, debido a las fuertes rachas de viento que azotan este viernes Bizkaia, según han informado fuentes de Aena.

En concreto, la estación meteorológica del cabo Matxitxako, en Bermeo, ha anotado rachas máximas de 147 km/h, mientras en Punta Galea (Getxo) se han registrado vientos de 122 km/h, y en el monte Oiz de 115 km/h.

Aviso amarillo en Euskadi por la borrasca Goretti

La intensidad del viento ha llevado a activar, desde las 06:00 horas de esta mañana y hasta el final de la jornada, el aviso amarillo en Euskadi ante la previsión de que se puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en el litoral y durante las horas centrales del día, cuando se podría alcanzar más de 110 km/h.

La borrasca Goretti ha puesto hoy a 14 comunidades en alerta por viento, nieve y lluvia. Galicia, Asturias, Aragón, Cantabria, Navarra, País Vasco y Cataluña están en aviso naranja por riesgo importante. En Huesca, Lleida y el Pirineo navarro la alerta del mismo nivel responde a nevadas.

La zona de la Cordillera y Picos de Europa, en "peligro bajo"

El litoral occidental está en riesgo importante (aviso naranja) por vientos del oeste de hasta 74 kilómetros por hora y mar combinado de cinco a seis metros, mientras que el riesgo es mayor en el litoral oriental, con rachas que pueden alcanzar los 88 kilómetros por hora y olas de hasta siete metros.

La zona de la Cordillera y Picos de Europa está en "peligro bajo" por acumulación de nieve en 24 horas. Se espera que se puedan acumular unos cinco centímetros en la parte oriental de la zona a partir de los 900 metros de altura.