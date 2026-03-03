El aeroplano, un Cessna 172, monomotor, sufrió repentinamente una pérdida de potencia

Los bomberos encontraron el avión en las proximidades del puente Newburgh-Beacon, en Nueva York

Un avión Cessna 172 se estrelló repentinamente en el río Hudson, en Nueva York, tras intentar un aterrizaje de emergencia. En el aeroplano viajaban en esos momentos dos personas que, milagrosamente, han logrado salvar la vida.

El suceso tuvo lugar el lunes a aproximadamente las ocho de la tarde, momento en que el piloto al mando del Cessna activaba las alarmas tras detectar que el avión, monomotor, había perdido repentinamente potencia. Abocado a un aterrizaje de emergencia, el aeroplano acabó cayendo sobre las ahora gélidas aguas del Hudson.

Una llamada al 911 y un milagroso rescate en el río Hudson en Nueva York

Los servicios de emergencia recibieron una llamada a las 20:04 en ese lunes 2 de marzo en que se produjeron los hechos. La llamada, alertando del accidente en la zona, hizo que rápidamente se movilizase a los efectivos del Departamento de Bomberos de Middle Hope, que se desplazó inmediatamente al área del siniestro.

Inicialmente, según ha detallado el propio cuerpo de bomberos en una nota oficial, “no pudieron localizar al aeronave en el agua”, pero “tras unos minutos de búsqueda” alrededor, los bomberos pudieron encontrarla en las proximidades del puente Newburgh-Beacon.

Los ocupantes del avión “lograron salir sanos y salvos y nadar hasta la orilla”, según precisa el Departamento de Bomberos de Middle Hope en su nota informativa, indicando que se les brindó asistencia sanitaria y traslado al hospital, aunque el piloto rechazó la necesidad de recibir tratamiento.

“Los pasajeros fueron evaluados por los Servicios Médicos de Emergencia de la Ciudad de Newburgh”, detalla el comunicado, que indica que “la causa del incidente aún está bajo investigación”.

Al respecto, también Steve Neuhaus, jefe ejecutivo del condado de Orange, en Nueva York, ha destacado que las dos personas a bordo del Cessna 172 “están vivas”, pese a lo sobrecogedor del accidente, que como se aprecia en las imágenes compartidas por los bomberos muestran al avión sumergido entre las placas de hielo que estos días cubren al Hudson.