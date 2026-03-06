La historia de amor de Paul Mescal y Gracie Abrams, un romance que ha conquistado Hollywood

El actor irlandés y la cantante de 'That's So True' protagonizan uno de los romances más comentados y seguidos del panorama internacional

Paul Mescal, el icono 'indie' que alcanzó la fama mundial por la vía menos convencional

La relación entre Paul Mescal y Gracie Abrams ha pasado de ser un secreto a voces a convertirse en uno de los romances más comentados y seguidos del panorama internacional.

El actor irlandés de 30 años se catapultó al estrellato desde su papel como Connell en la aclamada serie 'Normal People', basado en la novela de Sally Rooney, hasta 'Hamnet', película por la que fue nominado a Mejor Actor de Reparto en los premios BAFTA de 2026 y en los Globos de Oro, pese a quedarse fuera de los Oscar 2026.

Tampoco hay que olvidar su próxima interpretación como Paul McCartney en una ambiciosa serie de películas sobre 'The Beatles', que verá la luz en 2028. Todo ello le ha convertido en uno de los actores del momento y más prometedores de Hollywood.

Por otra parte, la cantante de 26 años proviene de una familia ya ligada al mundo del entretenimiento. Su padre es el célebre director J.J. Abrams, aunque ella ha preferido centrar su carrera en la música.

Conocida por su estilo pop indie, sus ábumnes 'This Is What It Feels Like', 'Good Riddance' y 'The Secret of Us', así como ser telonera de artistas de renombre como Taylor Swift y Olivia Rodrigo han hecho que su nombre ascienda a la fama. Sobre todo tras el lanzamiento de 'That's So True' en 2024, la cual alcanzó más de mil millones de streams en Spotify y se convirtió en su primer top 10 en Billboard.

Los rumores de su relación

Ambos, aparentemente distanciados, hicieron saltar todas las alarmas sobre un posible romance en junio de ese mismo año, cuando la pareja fue vista cenando en Londres. La química entre ambos fue evidente y, aunque suelen ser discretos respecto a su vida privada, aquella salida fue suficiente para encender los rumores.

A partir de entonces, empezaron a aparecer fotografías de los dos juntos, tanto en su día a día como en eventos públicos y citas privadas. Incluso fueron vistos paseando tomados de la mano por Mayfair, uno de los barrios más exclusivos de Londres. Todo ello intensificó todavía más las especulaciones sobre quienes seguían de cerca su relación. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó publicamente su noviazgo.

A diferencia de muchas parejas del mundo del espectáculo, Paul y Gracie no publicaron declaraciones de amor. Han preferido mantener un perfil discreto, cuidando con especial esmero su intimidad y protegiéndola de la exposición mediática.

Mescal llegó a expresar en una entrevista con 'Rolling Stone' en septiembre de 2025 que lo que comparte con Gracie es "profundamente precioso para mí" y que desea "proteger" ese aspecto de su vida, evitando hacerlo un tema público más allá de lo necesario.

La confirmación

Pero con el paso de los meses su relación se hizo cada vez más evidente. De hecho, la intérprete de 'Close To You' estuvo presente en la premiere de 'Gladiator II', donde Mescal participó, y él ha asistido a varios conciertos en los que ella ha actuado.

Aunque su gran debut oficialmente como pareja ocurrió en la alfombra roja de los BAFTA 2026, celebrados el pasado 22 de febrero en Londres. Mescal y Abrams caminaron juntos frente a las cámaras, posaron abrazados y demostraron una conexión que hasta entonces solo se intuía detrás de las fotos y apariciones concretas.

Este momento marcó un antes y un después en su historia de amor: lo que al principio eran rumores ahora se presentaba con total claridad ante el mundo.