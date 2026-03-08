La búsqueda de María Teresa, la mujer de 56 años que cayó al río Silvestre en Asturias, ha finalizado sin éxito y se retomará la próxima jornada

María Teresa, la mujer de 56 años que sigue desaparecida en Asturias tras caer al río al intentar coger agua con un caldero

San Martín del Rey AurelioLa tercera jornada de búsqueda de María Teresa, la mujer de 56 años que el viernes se cayó al río Silvestre en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, ha concluido este domingo sin éxito y se retomará mañana, lunes, han informado la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado.

Las labores de rastreo se han suspendido a las 18:00 horas sin resultado positivo y durante el transcurso de la jornada han sido localizadas dos prendas de vestir de la mujer desaparecida en la zona donde había sido vista por última vez, en el entorno de Piñera.

Fue la hija de María Teresa la que dio aviso a Emergencias tras la caída de su madre al río

La hija de la desaparecida dio aviso el viernes, sobre las 19:40 horas, a los equipos de emergencias de que su madre se había caído al río, momento en que se desplegó el dispositivo de búsqueda.

El operativo ha contado este domingo con un amplio despliegue de agentes del Instituto Armado, miembros de la Policía Local, efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias, componentes de Protección Civil y el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de la Cruz Roja.

Las labores de búsqueda de María Teresa

En las labores de rastreo también han participado el Grupo de Rescate de Intervención en Montaña, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y medios aéreos.

Además, se ha procedido al cierre de las compuertas de la central de Rioseco durante unas horas, lo que ha reducido el caudal y ha facilitado las labores de búsqueda.