El ministerio público no descarta una "eventual responsabilidad penal" del expresident de la Generalitat Carlos Mazón

Rufián aplaude que la jueza de la DANA señale a Mazón: "Es un homicida imprudente, qué menos que acabe en la cárcel"

Compartir







El Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la devolución de la causa de la dana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, en Valencia para que continúe con la investigación.

El ministerio público no descarta una "eventual responsabilidad penal" del expresident de la Generalitat Carlos Mazón pero cree que ahora no hay "indicios con suficiente solidez" para justificar su investigación, por lo que considera que la magistrada debe seguir instruyendo el procedimiento, según han informado fuentes de la Fiscalía.

PUEDE INTERESARTE Feijóo respeta la propuesta de la jueza de investigar a Mazón y prefiere esperar "tranquilamente" a que decida el TSJCV

Así apunta en un informe en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, en el que consideraba que hay indicios de responsabilidad penal contra el expresident por la gestión de la dana y pedía que se le investigara.

En su informe, la Fiscalía dice que "no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones " o que "puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el expresident de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024".

La Fiscalía no descarta una "eventual responsabilidad penal" de Mazón

Pero considera que "en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar" esa imputación. En consecuencia, estima que "procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor", "sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El resto de partes de la causa, acusaciones populares, particulares y defensas también se han pronunciado sobre la exposición razonada. Ahora será el TSJCV, con cinco magistrados, el que tome la decisión sobre el futuro judicial de Mazón.

El tribunal que deliberará y emitirá un fallo al respecto está compuesto por el propio presidente del tribunal, Manuel Baeza, Pía Calderón (ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA acordó elevar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV una exposición razonada contra Mazón para pedir su investigación por una "inactividad negligente" el día 29 de octubre de 2024 en unas riadas que causaron 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

La competencia para investigar a Mazón correspondería al TSJCV dado que dejó el cargo de 'president' de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. En la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

Sin embargo, para la magistrada, esa investigación debe "extenderse de manera inevitable, por la evidente conexidad, a la vista de los indicios, pruebas, competencia y regulación normativa en materia de protección civil" a la "inactividad negligente" de Carlos Mazón, sobre quien asegura: "Desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante", donde ese día el exjefe del Consell comió con la periodista Maribel Vilaplana.

Pradas y Argüeso

En sus alegaciones, Pradas y Argüeso han pedido al TSJCV que asuma la causa en la que ambos están investigados y acuerde el sobreseimiento libre sobre ellos ya que defienden que no tuvieron responsabilidad en los hechos al ser una "desgracia natural" que no fue "previsible en su real dimensión ni tan siquiera por aquellos que, por obligación de su cargo y competencias, deben apreciar anticipadamente" estos fenómenos.

Además, señalan que, en el caso de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV considere que existen indicios para investigar a Mazón sea precisamente esa sala la que asuma "sin más dilación" toda la causa y no siga, por la parte de las personas no aforadas, en el juzgado de Catarroja, cuya instrucción cuestionan. La unidad de la causa sería para evitar nulidades o sentencias contradictorias, sostienen en sus escritos.