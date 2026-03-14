La Junta de Castilla y León activó a las 03:20 horas el nivel 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas

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Dos municipios de la provincia de Soria, Montuenga de Soria y Aguilar de Montuenga, han sido confinados de forma preventiva durante la madrugada de este sábado debido al incendio de un camión articulado que transportaba sustancias químicas peligrosas mientras circulaba por la A-2, que ha sido cortada.

La Junta de Castilla y León activó a las 03:20 horas el nivel 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas, del que forma parte ese aislamiento preventivo a raíz del choque entre un turismo y el camión con sustancias químicas, en el kilómetro 172 de la A-2 (Autovía del Nordeste), en las inmediaciones de Arcos de Jalón (Soria).

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Un conductor, herido de gravedad por el accidente

En el accidente, registrado sobre las 00:15 horas de esta madrugada, ha resultado herido grave el conductor del turismo y de carácter leve el conductor del camión que transportaba mercancía peligrosa variada (clases 3, 5, 8 y 9) y que ha ardido en su totalidad, han informado fuentes de Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

Por este motivo, ha sido activado el nivel 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas de Castilla y León con el aislamiento preventivo de dos términos municipales (Montuenga y Aguilar de Montuenga) y ha sido cortada durante varias horas los dos sentidos de la A-2 (sentido Madrid y Zaragoza).

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Los bomberos de la Diputación Provincial de Soria del parque de Almazán fueron movilizados por el accidente. Al lugar del siniestro se desplazan dos dotaciones de bomberos, con cuatro profesionales más el sargento provincial, estando también presentes en el punto agentes de la Guardia Civil y mantenimiento de carreteras. Después de casi seis horas, a las 06:30 horas de este sábado, se ha logrado controlar y extinguir el incendio.