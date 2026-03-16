La subdelegada del Gobierno en Cuenca ha confirmado que se ha tratado de una "falsa alarma"

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El centro de Cuenca ha estado acordonado esta tarde durante más de tres horas por la Policía Nacional, tras la aparición de una mochila sospechosa junto al edificio de la Subdelegación del Gobierno, hasta que finalmente se ha determinado que no contenía explosivos´. La mochila de color amarillo ha aparecido abandonada pasadas las 18.00 horas en un lateral del edificio de la Subdelegación del Gobierno, junto al patio trasero del inmueble.

Como medida de precaución, la Policía Nacional ha procedido a acordonar parte del centro de Cuenca, en el que se encuentra la Subdelegación del Gobierno, y ha impedido el tránsito de peatones y de vehículos por la zona, lo que ha afectado al tráfico durante buena parte de la tarde, también a los autobuses del transporte urbano.

Entre otras vías se han cortado la plaza de España, situada frente a la Subdelegación del Gobierno, la plaza de Los Carros, las calles Juan Correcher y Hermanos Valdés y parte de la calle Carretería, la principal arteria del centro de la capital conquense.

Al mismo tiempo, se ha desplegado un operativo integrado por agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como bomberos del parque municipal de Cuenca. También ha sido movilizado un equipo de la unidad de desactivación de explosivos (Tedax) de la Policía Nacional, cuyos agentes han comprobado que la mochila abandonada no contenía material peligroso, por lo que se ha desactivado el operativo. La subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández, ha confirmado a los medios de comunicación de que ha sido una "falsa alarma".