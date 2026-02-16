El joven está acusado de un delito de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos y un delito leve de lesiones

El joven de 24 años lanzó varios artefactos explosivos desde una ventana de su casa para expresar su malestar ante el ruido generado" por las fiestas

Un joven de 24 años ha sido acusado de arrojar artefactos explosivos caseros desde la ventana de su casa durante la celebración del Carnaval de Las Palmas, para expresar "su malestar ante el ruido generado" por la fiesta popular. Un viandante tuvo que ser atendido al resultar afectado por la detonación y por la proyección de un líquido sin identificar, lanzado por el detenido.

El joven está acusado de un delito de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos y un delito leve de lesiones, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado.

El incidente ha ocurrido este sábado sobre las 22:30 horas, cuando el servicio 091 recibió varias llamadas que alertaban de una persona estaba lanzando artefactos explosivos desde una ventana a una calle aledaña al parque Santa Catalina. Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) acudieron a la zona y comprobaron que la calle, cerrada al tráfico rodado por la celebración festiva y con una elevada concentración de viandantes, presentaba restos de envases de plástico y papel de aluminio con signos de explosión.

Debido a la gran afluencia de personas, los agentes cortaron la calle de manera preventiva para evitar posibles daños mayores. La Policía ha indicado que, como consecuencia de una de las explosiones, un viandante resultó afectado por la detonación y por la proyección de un líquido sin identificar, y tuvo que ser asistido por los servicios sanitarios.

Varios testigos manifestaron a la Policía que los artefactos habían sido arrojados desde una vivienda situada en un sexto piso de un edificio, siendo estos unas botellas de plástico que explosionaban al impactar contra el suelo.

Los agentes accedieron al edificio y localizaron la vivienda desde la que presuntamente se estaban arrojando los artefactos y detuvieron al joven, quien reconoció ser el autor de los hechos e indicó que actuó movido por su malestar ante el ruido generado por la música en la vía pública durante las celebraciones.

El detenido tiene antecedentes policiales

La Brigada Provincial de Policía Científica, en coordinación con la Unidad Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX-NRBQ), registró el domicilio del detenido, donde se intervinieron diversos materiales y efectos presuntamente utilizados para la elaboración de los artefactos, que han sido remitidos para su estudio y análisis técnico.

La Policía ha indicado que el joven tiene antecedentes policiales relacionados con conductas de similar naturaleza y que no se trataría de un hecho aislado, ya que se habían producido incidentes similares en fechas anteriores, lo que había generado una notable alarma social entre vecinos y asistentes a los eventos festivos.

La Policía Nacional ha informado de que mantiene activo el dispositivo de seguridad con motivo de los Carnavales y ha recordado la importancia de comunicar de inmediato cualquier conducta que pueda poner en peligro la integridad de las personas.