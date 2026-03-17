El Congreso rechaza extender la prisión permanente revisable a asesinos que oculten el cuerpo

La madre de Marta Calvo, rota tras rechazarse extender la prisión permanente a los asesinos que oculten el cadáver: "Que tenga que oír eso..."

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No es cierto que sin cuerpo no haya condena. Las ha habido, gracias a la pericia y buen hacer de los investigadores españoles. En casos tan conocidos como el de Marta Calvo y Marta del Castillo, sin embargo, las familias siempre han defendido que el código penal debía agravar con prisión permanente revisable a los asesinos que ocultan el cuerpo, porque revictimizan a las familias que no pueden dar descanso a sus seres queridos y porque es un intento más de ocultar sus crímenes y dificultar la posibilidad de acusar a sus autores. La Sala de lo Penal condenó a una pena de prisión permanente revisable a Jorge Ignacio Palma, autor de la muerte de Marta Calvo, pero no en todos casos ha sido igual. A las familias en estos casos se les impide cerrar el ciclo del duelo, dar el último adiós a sus seres queridos e incluso visitarles.

El caso de Marta del Castillo es el paradigma. Su resolución nunca ha convencido a la familia, que sigue sin saber dónde está el cuerpo de su hija, un dolor más unido al de la pérdida. Miguel Carcaño fue condenado a 21 años y tres meses de prisión por el asesinato de Marta del Castillo, ocurrido en enero de 2009 en Sevilla después de múltiples versiones de lo sucedido con la joven.

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El Congreso rechaza extender la prisión permanente revisable a asesinos que oculten el cuerpo

La lucha de estas familias, también pensando en otras era que el Congreso de los Diputados tomara en consideración de una ley del PP para extender la aplicación de la prisión permanente revisable a asesinos que hagan desaparecer el cadáver de su víctima o no informen sobre su paradero. No será así. Y el llanto de la madre de Marta Calvo y su reacción demuestran el desamparo en el que se sienten muchas familias. Los grupos que se muestran contrarios a la iniciativa hablan de venganza o justicia punitiva populista que usa el dolor de las familias, mientras que estas hablan de justicia.

Vox y UPN, que firmaba también la proposición, han apoyado en cambio que este castigo penal se aplique a dos nuevos supuestos, como ha defendido el PP en un debate que ha seguido desde la tribuna de invitados Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven valenciana asesinada en noviembre de 2019 por Jorge Ignacio Palma -quien cumple ya condena por este crimen junto al de otras dos mujeres- y cuyo cadáver, descuartizado, nunca ha sido encontrado.

La propuesta del PP proponía también reformar el artículo 140 del Código Penal para aplicar prisión permanente revisable a los autores de asesinato que hubieran sido condenados con anterioridad como reos por el mismo delito. Esa petición no saldrá adelante tras la oposición del PSOE, Sumar, PNV, ERC o Junts.

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Los socialistas se han mostrado en contra, a pesar de que en la anterior legislatura sí apoyó la toma en consideración de una iniciativa similar, que no llegó a materializarse en un cambio legislativo.

La diputada del PP, Macarena Montesinos, ha defendido la extensión de la prisión permanente revisable dirigiéndose a los familiares de las víctimas, a quienes les ha dicho que quienes en 2015, cuando se aprobó esta figura, les dieron la espalda "lo siguen haciendo ahora".

En su intervención, la diputada del PP ha acusado al PNV o a la izquierda de estar "carcomida por la ideología" y de hipocresía por hablar de humanismo cuando excarcelan a "centenares de asesinos terroristas", en referencia a los presos de ETA. .

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El diputado de UPN Alberto Catalán ha defendido que la sociedad pide firmeza, no venganza, mientras que Vox se ha preguntado en boca de su parlamentario Juan José Aizcorbe cómo se puede hablar de reinserción cuando un asesino oculta un cadáver y no dice donde está el paradero, sin colaborar con la Justicia e impidiendo cerrar el duelo de las familias, que no encuentran descanso.

El PSOE y la izquierda denuncian populismo punitivo

Todos los grupos que se han opuesto a esta iniciativa han coincidido al señalar que extender la prisión permanente revisable no genera una mayor seguridad, sino que forma parte de un "populismo punitivo" que pretende extender el miedo y hacer un uso partidista del dolor de las víctimas.

El PSOE ha acusado al PP de generar "falsas expectativas a las víctimas" y de usar el Código Penal como instrumento de confrontación, valiéndose de las víctimas, el horror y el calado social que provocan este tipo de crímenes, según ha sostenido David Serrada.

El PNV, que en 2018 impulsó la derogación de la prisión permanente revisable, ha hablado de un "derecho penal exagerado" que busca satisfacer al público con castigos "cada vez más severos", mientras que EH Bildu o ERC han defendido que no son las penas más largas las que dan más seguridad, sino la prevención y la rehabilitación. Junts, también en contra, ha afeado al PSOE que no haya derogado ya una figura penal que los socialistas llevaron hasta el Tribunal Constitucional.

La presencia de familiares en la tribuna de invitados ha generado además la crítica de varios grupos, como ERC, que ha acusado a los populares de ser "ruines" y de regocijarse en el dolor de las víctimas y emplearlo como materia de lanza.

La prisión permanente revisable fue aprobada en julio de 2015 y se aplica actualmente en ocho supuestos: el asesinato de menor de 16 años o de una persona especialmente vulnerable; el cometido junto a un delito sexual; cuando el asesino pertenece a un grupo criminal; el asesinato múltiple; matar al rey, la reina o a la princesa de Asturias; matar a un jefe de Estado extranjero, y el genocidio y los crímenes para la humanidad.

Acarrea el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años, dependiendo del tipo del delito y de si la pena es por uno o varios hechos, tras lo cual se revisará. Si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el preso seguirá en prisión.

Marisol, la madre de Marta Calvo, "no parará hasta lograr este cambio en el código penal"

Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven valenciana asesinada en 2019 y cuyo cadáver, descuartizado, nunca ha sido encontrado, ha lamentado que el pleno del Congreso vaya a rechazar extender la prisión permanente a este tipo de casos y ha dicho que no parará hasta conseguir este cambio en el Código Penal.

"Mi hija, hace 6 años y medio que no sé dónde está y que yo tenga que oír aquí en el Congreso que es que eso es legislar en caliente, legislar sin sentimientos, barbaridades (...) Si fuera su hija, ¿opinarían igual?", se ha preguntado ante la prensa, tras señalar que no esperaba este desenlace, puesto que en la anterior legislatura una iniciativa similar, entonces del PP y Ciudadanos, sí fue tomada en consideración.

A los diputados les ha dicho que es "es muy fácil desde el sillón decir lo que el partido opina" y ha agregado: "Político eres hoy; mañana, dentro de 3 años, 4 años, no se sabe, y padre eres toda la vida y padre y madre eres hasta que te mueres".

Junto a Burón, que ha anunciado que acudirá a la votación del Congreso, ha hablado ante los medios Mariano Navarro, presidente de la Fundación Marta Calvo Burón y psicólogo, quien ha denunciado que el debate del Congreso ha sido "un insulto para todas las víctimas" y una "revictimización total de un sufrimiento indescriptible".

"Debería de caérseles la cara de vergüenza. Esto no puede continuar así (...). No buscamos ningún tipo de venganza, buscamos simplemente justicia, y aquí se ha demostrado una ausencia total de empatía y de humanidad por una gran cantidad de personas que están ocupando un sillón votado por los españoles", ha señalado.

Además, ha apuntado que "la ocultación de un cadáver intencionadamente por un sujeto que sabe perfectamente dónde está y calla" interfiere en la elaboración de un "duelo sano" y mantiene a las víctimas en un "sufrimiento constante".