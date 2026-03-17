Seis cachorros de lince nacen en Doñana y refuerzan la recuperación de la especie

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Las hembras reproductoras Utopía y Umbrella han dado a luz este fin de semana a las primeras camadas de lince nacidas en la temporada reproductora de este año en el centro de cría de El Acebuche, en Almonte, Huelva, ubicado en el Parque Nacional de Doñana, un espacio gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En total han sido seis cachorros, tres de cada hembra, según han detallado fuentes del OAPN. La primera en dar a luz fue Utopía, emparejada con Juglans, el pasado 13 de marzo. Se trata de una hembra nacida en Zarza de Granadilla en abril de 2023, hija de Estela y Queops.

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Por su parte, el 14 de marzo nacieron las tres crías de Umbrella, emparejada con Junquiño. Umbrella nació en marzo de 2023 en el propio centro de El Acebuche y es hija de Madroña y Retinto. Ambos nacimientos marcan el inicio de una nueva temporada reproductiva clave para la conservación del lince ibérico, una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la fauna europea.

Primeros nacimientos de la temporada

El nacimiento de estas camadas en Doñana llega pocos días después del primer parto registrado en la red de centros de cría gestionados por el OAPN. Este tuvo lugar el pasado 6 de marzo en el centro de Zarza de Granadilla, en Cáceres, donde la hembra Hubara, de 15 años, dio a luz a dos cachorros.

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Estos primeros alumbramientos suponen el arranque de la temporada de cría en cautividad, un periodo fundamental dentro del programa de conservación de la especie.

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Las primeras cópulas en el centro de El Acebuche, protagonizadas por la pareja formada por Juromenha y Tintín, se produjeron en la última semana de 2025, lo que marcó el inicio del periodo de apareamiento del lince ibérico.

Este ciclo reproductivo suele desarrollarse entre los meses de diciembre y febrero, siendo una fase decisiva para garantizar la continuidad de la especie.

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Resultados del programa de conservación

El Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico alcanzó en 2025 uno de sus hitos más relevantes con el nacimiento de 62 cachorros en la red de centros de cría, entre los que se encuentran El Acebuche (Huelva), La Olivilla (Jaén), el centro de Silves (Portugal), Zarza de Granadilla (Cáceres) y el Zoo de Jerez.

De estos 62 ejemplares, 48 han sobrevivido hasta la fecha, lo que confirma la tendencia positiva de los últimos años y consolida el papel clave del programa en la recuperación de la especie.

Desde su puesta en marcha, el proyecto ha permitido la liberación de 424 linces en España y Portugal, lo que supone un avance significativo tras dos décadas de trabajo coordinado para evitar la extinción del lince ibérico.

Futuro de las nuevas camadas

En la temporada reproductiva de 2025 se formaron 32 parejas que dieron lugar a 25 gestaciones completas. Entre finales de febrero y principios de mayo nacieron los 62 cachorros, con una tasa de supervivencia inicial del 77%.

De estos, algunos ejemplares permanecerán en cautividad como futuros reproductores, mientras que el resto, si superan los controles clínicos y comportamentales, podrán ser reintroducidos en la naturaleza a comienzos de 2026, reforzando las poblaciones silvestres.

Estos resultados contrastan positivamente con los de años anteriores y reflejan la consolidación de un programa que se ha convertido en referencia internacional en la recuperación de especies en peligro.