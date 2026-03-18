telecinco.es 18 MAR 2026 - 14:31h.

Los Reyes de España han sido aclamados por miles de vecinos en su visita a Jaén

El detalle de los reyes Felipe VI y Letizia con un grupo de niños que le dieron la bienvenida en Jaén en la lengua de signos

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El viaje de los Reyes a Jaén ha tenido toda clase de ceremonias, como la visita al Ayuntamiento, la entrega del bastón del Consistorio a Felipe VI y otros festejos para conmemorar los 1.200 años de la capitalidad jienense. Sin embargo, sus majestades no contaban con Cairo, un influencer de cuatro patas que los sorprendió con un sobre entregado en mano, convertido por obra y gracia de simpatía, en el nuevo embajador canino de Jaén, según lo definieron los medios andaluces.

Cairo, un perro influencer , nacido y criado en Jaén ha entregado a don Felipe y doña Letizia una carta de bienvenida donde se presenta como un can "orgulloso de su tierra" que "destaca la belleza de la misma". En su mensaje a los reyes, Cairo no ha olvidado subrayar "la importancia de cuidar a los animales y dar hogar a los que lo necesitan".

Los Reyes han sido muy cariñosos con Cairo y el perrín, Snauzer blanco, se ha dejado acariciar por Doña Letizia; después de las carantoñas, el peludo influencer se ha sentado a los pies de la reina como si la conociera de toda la vida. El vídeo ha sido subido a la cuenta de Cairo, que cuenta con más de 64.000 seguidores, donde acumula millones de visualizaciones. Los Reyes han asegurado que son seguidores de Cairo en Instagram y ven sus videos.

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La visita real a Jaén para celebrar los 1.200 aniversario de su capitalidad

Durante la visita a Jaén, los reyes Felipe VI y Letizia, han firmado en el libro de honor y los vecinos que han acudido a la plaza Santa María y en la calle Maestra saludarles con cariñosas muestras de afecto. También han visitado en el Palacio del Condestable la exposición 'Jaén: 825-2025' con el pendón, las monedas antiguas y una la línea del tiempo que narra su historia.

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Además han sido recibidos por la gerente del Patronato, Milagros Collado, y por los miembros de la Comisión del 1200º Aniversario. En el Salón Mudéjar visitaron la exposición conmemorativa del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén, uno de los ejes centrales de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento, acompañados por los investigadores Juan Carlos Castillo y Pedro Galera, según ha informado la Casa Real en su web.

La visita terminó con un recorrido por el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, uno de los conjuntos monumentales más emblemáticos de la ciudad y referente del patrimonio histórico andalusí, ubicado en el Palacio de Villardompardo.