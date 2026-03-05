Desde hace años, la presencia de los soberanos en la feria internacional es una de las apariciones institucionales más destacadas del calendario cultural español

Los reyes Felipe y Letizia inauguran ARCO 2025 con un emocionante homenaje a Helga de Alvear rodeado de arte

Este jueves, 5 de marzo, los reyes Felipe y Letizia han vuelto a cumplir con una de sus citas anuales imprescindibles: la inauguración oficial de la 45ª edición de ARCOmadrid.

Esta feria internacional de arte contemporáneo convierte a la capital en epicentro artístico y cultural de España y uno de los focos más importantes del circuito global del arte.

Sus Majestades se han personado en IFEMA a las 11:00 horas y, para la ocasión, Letizia se ha decantado por un vestido midi de color verde esmeralda completado con un fino cinturón negro. Un 'look' que ya lució en el acto del 12 de octubre de 2025.

Desde hace años, la presencia de los soberanos en ARCO es una de las apariciones institucionales más destacadas del calendario cultural español, sin embargo, este año ha estado marcada por la polémica.

Los reyes han estado acompañados por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la directora de ARCOmadrid, Maribel López, y han recorrido ambos pabellones para conocer de primera mano las obras.

Pero durante toda la visita, numerosos galeristas han mostrado su indignación ante el 21% del IVA cultural, reclamando así a Urtasun una reducción de impuestos al igual que otros gobiernos de Europa.

"Me están jodiendo el negocio", "Urtasun dimisión", se ha escuchado, así como un sinfín de pitadas en señal de protesta. También han colocado una pancarta con el lema "IVA cultural ya".

Los detalles de la 45º edición de ARCO

Aunque ya desde este pasado miércoles la muestra estaba accesible para profesionales del sector, este jueves se ha producido el acto protocolario de inauguración con los monarcas, que tradicionalmente sirve para destacar ante invitados, diplomáticos, instituciones culturales y medios de comunicación la importancia de ARCO como motor del arte en España.

Este 2026, la 45ª edición, que se alargará hasta el 8 de marzo, reúne a 211 galerías procedentes de 30 países, con una destacada representación internacional y una programación sobre el presente y el futuro del arte.

Bajo el lema 'ARCO2045: el futuro, por ahora', una sección especial comisariada por José Luis Blondet y Magalí Arriola, esta propuesta invita a reflexionar sobre "los lenguajes tentativos del arte" y a "vislumbrar nuevos horizontes creativos", señalan desde Casa Real.