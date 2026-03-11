Un infiltrado grabó con gafas espía cómo los narcotraficantes planeaban “bajadas” de cocaína en Barajas, operación desmantelada por Policía y Guardia Civil

MadridUnas gafas espía grabaron una reunión clandestina entre narcotraficantes en un piso de Madrid. Las imágenes, obtenidas por el equipo de 'El Programa de Ana Rosa', muestran cómo planeaban introducir grandes cantidades de cocaína en España al mes a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La operación fue desmantelada posteriormente por la Policía Nacional de España y la Guardia Civil.

Las imágenes son reales y muestran, por primera vez, cómo se negocia la entrada de cocaína en España dentro de una organización criminal. La grabación, a la que ha tenido acceso en exclusiva 'El Programa de Ana Rosa', recoge el encuentro entre varios narcotraficantes que se citan para cerrar un acuerdo con el que introducir grandes cantidades de droga en nuestro país utilizando el aeropuerto madrileño como punto de entrada.

La reunión está grabada por uno de los propios asistentes. Este narcotraficante acude al encuentro para encontrar a las personas que puedan realizar lo que en la jerga del narcotráfico llaman “la bajada”, es decir, sacar la droga de un avión comercial una vez aterriza en España.

Según se escucha en la conversación, el plan consistía en realizar cuatro operaciones al mes con diez maletas de 25 kilos cada una. En total, cerca de una tonelada de cocaína cada 30 días.

El plan para sacar la droga del aeropuerto

La estrategia de la organización se basaba en introducir la cocaína en vuelos comerciales procedentes de Latinoamérica. Una vez el avión aterrizara en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, personas de confianza dentro de las instalaciones se encargarían de retirar las maletas sin levantar sospechas.

Para ello, los narcos, buscan colaboradores entre trabajadores de empresas subcontratadas que operan en las zonas de equipaje o en pista. Estas personas serían las encargadas de realizar la llamada “bajada”, sacando las maletas cargadas con droga antes de que pasen por los controles habituales.

Durante la reunión también mencionan otras posibilidades para introducir cargamentos camuflados de entre 400 y 500 kilos, lo que demuestra la dimensión internacional de la operación.

Un encuentro grabado para evitar traiciones

Antes de comenzar a hablar de negocios, los narcotraficantes toman medidas de seguridad: piden poner los móviles en modo avión y evitan mencionar directamente la droga, utilizando un lenguaje en clave durante toda la conversación.

Sin embargo, uno de ellos decide grabarlo todo con unas gafas espía. Su intención es dejar constancia para el jefe de la organización en Sudamérica de que el contacto se ha producido y tener identificados a los participantes en caso de que intenten quedarse con la mercancía.

La operación nunca llegó a ejecutarse. Gracias a una investigación conjunta de la Policía Nacional de España y la Guardia Civil, todos los asistentes a aquella reunión fueron detenidos, desmantelando la red antes de que pudiera introducir grandes cantidades de cocaína en España.