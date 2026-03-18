Claudia Barraso 18 MAR 2026 - 18:19h.

Aparece el cadáver de una 'tortuga de espalda de cuero' en playa de Portio, en Piélagos: un ejemplar que puede pesar hasta 800 kilos

Aparecen dos ‘peces del fin del mundo’ en la orilla de una playa: especies que están a cientos de metros de profundidad

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Aparece el cadáver de una tortuga laúd, la especie de quelonios más grande del mundo, en la playa de Portio, en Piélagos, Cantabria. Un voluntario fue quien vio el ejemplar muerto, avisó a la Red de Varamientos, y el cuerpo del animal volvió a desaparecer tras ser arrastrado por la marea.

El mismo día el mar volvió a dejar el cuerpo del animal en una zona de difícil acceso de la playa de Portios, sobre unas rocas. Diego De Vallejo, el responsable de Comunicación de la Red, contó cómo sacaron el cadáver: “Hubo que sacarla en camillas entre varias personas, son ejemplares que pesan mucho, algunos pueden llegar hasta los 800 kilos. Son como un coche pequeño”.

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Es una especie también conocida como “tortuga de espalda de cuero”. Los profesionales tuvieron que sacar el cuerpo entre varias personas, ya que son ejemplares que pueden medir hasta dos metros de longitud. Otra de las características de estos animales es el color negro demás de su boca, llena de filamentos: “Son como dientes que le sirven para que el alimento no pueda salir. En lugar de dientes, son tentáculos que apuntan hacia dentro”, explica De Vallejo.

La tortuga se alimenta de medusas, entre otras cosas. Gracias a estos tentáculos que tienen en la boca, pueden engullirlas sin necesidad de tener que morder o despedazarlas. Los expertos apuntan a que su muerte pudo tratarse a la ingesta de una bolsa de plástico, pudiendo haberla confundido con una medusa. Sin embargo, siguen a la espera de los resultados de la necropsia del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria.

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El cadáver estaba en estado de descomposición

El cadáver de la tortuga no tenía el cuerpo completo, sin embargo, los restos que aparecieron en Portio llegaban a pesar hasta 100 kilos. No tenía órganos y el cuerpo estaba en estado de descomposición, de ahí que su color negro hubiese desaparecido y fuese encontrada totalmente blanca. De la misma manera, han dicho estar sorprendidos ante la aparición de un animal de este tipo, ya que se dejan ver muy poco en Cantabria.

“Si solo aparece medio cadáver, analizamos todo lo que podamos”, confirman. La última vez que apareció una tortuga laúd en la costa de Cantabria fue en el año 1969. Fue un marinero de Santoña quien reportó su aparición, la cual salió hasta en medios de comunicación y en la televisión.

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La especie que apareció en Portio era una tortuga adulta, pero no llegaba a ser tan grande como otros ejemplares que hay por la zona del Caribe. Su caparazón no es sólido y consistente, pero su piel es muy gruesa lo que le permite trasladarle hasta zonas más frías como el Polo Norte o la Antártida para conseguir alimento. Después del hallazgo, el Ayuntamiento de Piélagos han instalado un cartel informativo que incluía a estas tortugas marinas, algo que sorprendió a los vecinos de la zona.